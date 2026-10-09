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Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: "Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor"

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Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: “Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor”

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulanan keyfi kısıtlamalar, ülkede vicdanları yaralayan büyük bir toplumsal infiale yol açtı. İkinci Karabağ Savaşı'nda vatan uğruna kolunu feda eden bir gazinin, kızının başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına gözyaşlarıyla isyan ettiği görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün engellenmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Aliyev yönetimi ile Eğitim Bakanlığı'na acil çağrıda bulunarak bu haksızlığa son verilmesini talep ediyor.

#1
Foto - Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: "Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor"

Azerbaycan'da kamu okullarında ve eğitim kurumlarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulanan fiili engellemeler ülkede büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan videolarda, derse girmesi engellenen bir öğretmen ile kızı başörtüsü nedeniyle okula alınmayan Karabağ gazisinin isyanı, Aliyev yönetimine ve Eğitim Bakanlığı'na yönelik toplumsal tepkiyi zirveye taşıdı.

#2
Foto - Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: "Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor"

Okul idaresi tarafından çağrılarak başörtüsüyle öğretmenlik yapmasına izin verilmeyeceği tebliğ edilen Zehra Hasanova, gözyaşları içinde çektiği videoda karara tepki gösterdi. 90'lı yıllarda gaz lambası ışığında sabahlara kadar ders çalıştığını ve annesinin onu okutabilmek için temizlikçilik yaptığını anlatan Hasanova, eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: "Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor"

"Resmî bir karar olmadığını biliyoruz ancak bu uygulama hayata geçiriliyor. Benim başka işim var, rızkımı kazanırım. Ancak başörtülü kız çocuklarının, şakirtlerin hakkını savunmak zorundayız. Onların eğitim hakkı elinden alınmamalı, gelecek umutları yarı yolda bırakılmamalıdır. Başörtüsüne özgürlük istiyorum. Kimseye zorla başörtüsü taktırılmasına da zorla başının açılmasına da karşıyım. Bu keyfi engelleme adalete sığmaz."

#4
Foto - Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: "Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor"

İkinci Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybeden bir gazinin, protez kolunu göstererek yayınladığı video ise kamuoyunda en çok yankı uyandıran tepkilerden biri oldu. Kızının başörtülü olduğu için okula alınmadığını ve ağladığını belirten gazi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eğitim Bakanlığı'na şu sözlerle seslendi: "Bu kolumu vatan uğrunda savaşlarda feda ettim. Vatan sağ olsun! Ama benim kızım başörtüsü taktığı için mektebe gidemeyecek. Bizim kanımız, çocuklarımızın gözü yaşlı kalsın diye dökülmedi! Hiçbir resmî emirde 'başörtüsü yasağı' yazmıyor. Bu zulme sessiz kalanlara da sesleniyorum; bu haksızlık kabul edilemez!"

#5
Foto - Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: "Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor"

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında son haftalarda kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının yeniden katı bir şekilde uygulanmaya başlanması, kamuoyunda ciddi bir tartışma başlatmıştı. Birçok okulda başörtülü öğrenciler kapıdan çevrilerek evlerine gönderilmişti. Yaşanan son gelişmelerin ardından, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, hukukçu ve vatandaş harekete geçti. Özellikle Karabağ zaferinde uzuvlarını kaybeden gazi ve şehit ailelerinin bu muameleye maruz kalmasının vicdanları yaraladığını belirten kamuoyu, Bakü yönetiminden anayasa ile güvence altına alınan eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün önündeki keyfi engellemelerin derhal kaldırılmasını talep ediyor.

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