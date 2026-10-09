Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: “Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor”

İkinci Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybeden bir gazinin, protez kolunu göstererek yayınladığı video ise kamuoyunda en çok yankı uyandıran tepkilerden biri oldu. Kızının başörtülü olduğu için okula alınmadığını ve ağladığını belirten gazi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eğitim Bakanlığı'na şu sözlerle seslendi: "Bu kolumu vatan uğrunda savaşlarda feda ettim. Vatan sağ olsun! Ama benim kızım başörtüsü taktığı için mektebe gidemeyecek. Bizim kanımız, çocuklarımızın gözü yaşlı kalsın diye dökülmedi! Hiçbir resmî emirde 'başörtüsü yasağı' yazmıyor. Bu zulme sessiz kalanlara da sesleniyorum; bu haksızlık kabul edilemez!"