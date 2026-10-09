Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: “Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor”
Azerbaycan genelindeki devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulanan keyfi kısıtlamalar, ülkede vicdanları yaralayan büyük bir toplumsal infiale yol açtı. İkinci Karabağ Savaşı'nda vatan uğruna kolunu feda eden bir gazinin, kızının başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına gözyaşlarıyla isyan ettiği görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün engellenmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Aliyev yönetimi ile Eğitim Bakanlığı'na acil çağrıda bulunarak bu haksızlığa son verilmesini talep ediyor.