Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: “Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!”

MEDYA A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ DE TARTIŞMAYA KATILDI Duruşmada söz alan ve 19 aydır tutuklu bulunduğu belirtilen Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türker, görev yaptığı dönemde Cüneyt Yakut'un şirketi City Points ile ana yüklenici Panout arasındaki faturaları tespit ettiklerini ve konuyu Murat Ongun'a sorduğunu anlattı. Türker, Ongun'un o dönemde kendisine Yakut'u tanımadığını söylediğini belirterek, duruşmada ortaya çıkan anlatımların ardından tepki gösterdi: “Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz! Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize!”