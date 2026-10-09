Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: “Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!”
“İmamoğlu Suç Örgütü” davasının duruşmasında sanık Cüneyt Yakut’un beyanları salonda tansiyonu yükseltti. Murat Ongun ile karşı karşıya gelen Yakut, “Ben burada konuşursam senin için zor olur” dedikten sonra, Ongun’un odasına giderek zarf içerisinde 10 milyon TL’lik çek verdiğini öne sürdü. Yakut, iddiasına ilişkin belgeleri mahkemeye sunacağını da söyledi. Karşılıklı sert sözlerin ardından Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.