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Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

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Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: “Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!”

“İmamoğlu Suç Örgütü” davasının duruşmasında sanık Cüneyt Yakut’un beyanları salonda tansiyonu yükseltti. Murat Ongun ile karşı karşıya gelen Yakut, “Ben burada konuşursam senin için zor olur” dedikten sonra, Ongun’un odasına giderek zarf içerisinde 10 milyon TL’lik çek verdiğini öne sürdü. Yakut, iddiasına ilişkin belgeleri mahkemeye sunacağını da söyledi. Karşılıklı sert sözlerin ardından Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.

#1
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

“İmamoğlu Suç Örgütü” davasında sanıkların çapraz sorgusu sırasında Cüneyt Yakut ile Murat Ongun arasında sert bir tartışma yaşandı. Duruşmada Ongun'un reklam sektörü, şirketler ve ihaleler üzerinden yönelttiği sorulara tepki gösteren Yakut, soruların mahkeme heyeti aracılığıyla kendisine yöneltilmesini istedi.

#2
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

CÜNEYT YAKUT: BEN KONUŞURSAM SENİN İÇİN ZOR OLUR İkili arasındaki tartışma kısa sürede karşılıklı restleşmeye dönüştü. Cüneyt Yakut, “Bütün sorularınızı sorun heyete, heyet bana sorsun. Toplu cevap vereceğim” dedi. Ongun'un, “Toplu cevap zor olur senin için” sözleri üzerine Yakut, “Murat Ongun, ben burada konuşursam senin için zor olur!” karşılığını verdi.

#3
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

“SEKTÖRÜ HARACA BAĞLADILAR” SUÇLAMASI Tansiyonun yükselmesinin ardından Cüneyt Yakut, Murat Ongun ile firari sanık Emrah Bağdatlı hakkında ağır suçlamalarda bulundu. Yakut, duruşmadaki beyanında şunları söyledi: “Burada bildiklerimi anlatmak istemiyordum ama kibri, megalomanlığı zihninin önüne geçmiş. Emrah Bağdatlı ile beraber dönüp bir düzen kurdu. Sektörü haraca bağladı! Alt faturalar geldi, paraları indirdiler.” Yakut'un sözlerinin ardından duruşmanın en dikkat çekici iddialarından biri gündeme geldi.

#4
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

“ONGUN’UN ODASINA 10 MİLYON TL’LİK ÇEK GÖTÜRDÜM” Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a para verdiğini ileri sürerek şu beyanda bulundu: “Murat Ongun'un odasına bizzat gidip zarf içinde 10 milyon liralık çek teslim ettim!” Yakut, söz konusu iddiasına ilişkin evrakları da yazılı olarak mahkemeye sunacağını ifade etti. Yakut'un beyanları duruşma salonundaki tansiyonu daha da yükseltirken, iddialar Ongun açısından mahkeme tarafından hükme bağlanmış bir olgu değil, yargılama sırasında dile getirilen sanık beyanı niteliğinde bulunuyor.

#5
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

MEDYA A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ DE TARTIŞMAYA KATILDI Duruşmada söz alan ve 19 aydır tutuklu bulunduğu belirtilen Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türker, görev yaptığı dönemde Cüneyt Yakut'un şirketi City Points ile ana yüklenici Panout arasındaki faturaları tespit ettiklerini ve konuyu Murat Ongun'a sorduğunu anlattı. Türker, Ongun'un o dönemde kendisine Yakut'u tanımadığını söylediğini belirterek, duruşmada ortaya çıkan anlatımların ardından tepki gösterdi: “Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz! Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize!”

#6
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

CÜNEYT YAKUT’TAN SALONU KARIŞTIRAN ÇIKIŞ Duruşmanın ilerleyen bölümünde yeniden söz alan Yakut, uzun süredir tutuklu bulunan çalışanları gündeme getirerek sert ifadeler kullandı. Yakut, “Burada gariban kadınlar, şoförler yatıyor” diyerek tutuklu sanıkların durumuna dikkat çekti. Ardından sesini yükselten Yakut, Ongun ve Bağdatlı'yı kastederek: “Çıkın delikanlı gibi kabul edin, ‘Emrah'la yedik’ deyin bari şu masum insanlar kurtulsun! Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar!” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: "Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!"

MAHKEME BAŞKANI DURUŞMAYA ARA VERDİ Karşılıklı suçlamaların ve sert sözlerin ardından duruşma salonundaki tansiyonun düşmemesi üzerine Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi. Cüneyt Yakut'un 10 milyon TL'lik çek iddiası ve buna ilişkin belgeleri mahkemeye sunacağını açıklaması, yargılamanın bundan sonraki aşamalarında incelenecek dikkat çekici başlıklardan biri haline geldi.

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