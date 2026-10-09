  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hisseli tapu sahipleri için kritik düzenleme! Tüm Türkiye’de yeni dönem resmen başladı Murat Kurum fırçaladı: Samimiyseniz adım atın, değilseniz rol yapmayın Bir kez daha istifa gündemde: TFF Yönetim Kurulu bugün toplanıyor: Seçim kararı gelecek mi? Gazi, başörtüsü yasağına isyan etti: “Bu kolumu vatan için verdim ama kızım okula alınmıyor” Gıda güvenliğinde ihmal edilen mühim gerçek: İmalathane temizliği! Mahkeme salonunda 10 milyon TL’lik rüşvet çıkışı! Cüneyt Yakut’tan Murat Ongun’a: “Yediklerinizi kabul edin Allahsızlar!” Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı... Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı Doğalgaz kullanıcılarına büyük şok! Apartmanda oturanlar faturalarını en az yüzde 50 zamlı ödeyecek
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Fon soruşturmasında tutuklanan isimler ortaya çıkmaya başladı. Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği yöneticisi Uğur Akkafa'nın ismi fon skandalından çıktı. Akkafa tutuklandı.

#1
Foto - Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında yatırım şirketlerinin yöneticilerinden sosyal medyada tanınan isimlere uzanan geniş bir şüpheli listesi bulunuyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği yöneticisi Uğur Akkafa'nın da tutuklanması gündem oldu.

#2
Foto - Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Uğur Akkafa, Instagram'da yaklaşık 3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. YouTube'da dini içerikli sohbetler yayımlayan Akkafa'nın kişisel internet sitesinde de videoları bulunuyor.

#3
Foto - Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Akkafa'nın sohbetlerinde inanç, aile ve günlük yaşam gibi konuları ele aldığı görüldü.

#4
Foto - Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Uğur Akkafa, Katılımevim hisselerindeki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 21 Eylül’de gözaltına alındı, 23 Eylül’de tutuklandı.

#5
Foto - Youtube'da dini sohbetler yayınlıyordu: Adı fon skandalından çıktı

Soruşturmalarda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edildi. Yöneticilerin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri incelemeye alındı. AA'nın aktardığına göre tutuklananların sayısı dün itibarıyla 85'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz
Ekonomi

Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz

Akit Medya Grubu’nun organize ettiği dev zirve siyaset, ekonomi ve medya dünyasını bir araya getirdi. Türkiye’nin büyüme performansının, enf..
Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı
Gündem

Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı

Akit Medya Grubu’nun düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Maliye Bakanı Şimşek, fon kriziyle iligili çarpıcı açıklamalar yaptı. 3 fonda 43..
Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu..
Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri B..
Adaletten kaçamayacağını anladı!
Gündem

Adaletten kaçamayacağını anladı!

Gazeteci İlknur Yılmaz'a yönelik hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturmada çağrılara ve aramalara rağmen ifade vermeye gitmeyen Akkaya hak..
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23