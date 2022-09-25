Evde silahlı kavga! 2 ölü

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Volkan Şener ve Polat Gezgin ile akrabaları olan İsmail A. ve oğulları Beytocan A. ve Baran A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında Beytocan A., iddiaya göre olay yerine geldikleri kiralık araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şener ve Polat Gezgin’e ateş açtı. Mermi isabet eden Volkan Şener sevk edildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde, Polat Gezgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.