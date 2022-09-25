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Türkiye
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Evde silahlı kavga! 2 ölü

2022-09-25 15:09:05
Evde silahlı kavga! 2 ölü

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Volkan Şener ve Polat Gezgin ile akrabaları olan İsmail A. ve oğulları Beytocan A. ve Baran A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında Beytocan A., iddiaya göre olay yerine geldikleri kiralık araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şener ve Polat Gezgin’e ateş açtı. Mermi isabet eden Volkan Şener sevk edildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde, Polat Gezgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Foto - Evde silahlı kavga! 2 ölü

Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçarken polis ekipleri yakalamak için il genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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Foto - Evde silahlı kavga! 2 ölü

Çalışmalara 350 polis ve özel harekat timleri katılırken 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi’ndeki farklı sokaklarda yakalandı.

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Foto - Evde silahlı kavga! 2 ölü

Sağlık kontrollerinin ardından İsmail A., Baran A. ve Beytocan A., sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Foto - Evde silahlı kavga! 2 ölü

Şüphelilerden Beytocan A. sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin kapısında babasına sitem ederek, çekim yapan gazetecilere, “Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu” dedi.

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