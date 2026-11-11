Harıl harıl stat aranıyor iddiası: Rams Park'ta maç oynanmayacak mı? Galatasaray'da saha krizi
Galatasaray'da Osimhen ve Leao'nun sakatlanmasına sebebiyet veren Rams Park için ilginç bir öneri geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'da Osimhen ve Leao'nun sakatlanmasına sebebiyet veren Rams Park için ilginç bir öneri geldi.
Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Rams Park’ta zemin sorunu tartışılmaya devam ederken Galatasaray Divan Kurulu üyesi İbrahim Göknar'dan dikkat çeken bir öneri geldi.
Sezon başında gerçekleştirilen bakım çalışmalarına ve eylül ayındaki yenilemeye rağmen çimlerin kısa sürede yeniden bozulması Galatasaray'ın şuan ki en önemli konularından biri. Victor Osimhen'in sakatlanmasına neden olan zemin tartışmaya yol açmıştı.
Konunun tartışıldığı şu günlerde Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar'da dikkat çeken bir öneri geldi. Göknar iç saha maçlarını İstanbul'da başka bir statta oynamasını talep etti. İşte o açıklama:
-Saha zemini konusu konuşuldu. Daha da konuşulacaktır. İstanbul'da yakın zamanda bir doğa felaketi yaşadık.
Zeminin üstü kapalı mıydı değil miydi bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğun üstüne o bu sahaya zarar verdi. Bir doğa felaketini hep birlikte yaşadık. Umarım en kısa sürede bu saha zemini elbette düzeltilir, hatta ben daha da ileriye giderek bir öneride bulundum. Sadece bizim futbolcular için değil, tüm futbolcular için tehlikeli bir görünüm arz ediyor.
Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23