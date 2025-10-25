Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başlıyor mu?
Dar ve orta gelirli vatandaşların merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için gözler başvuru tarihine çevrildi. 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek dev projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulacak. Başvuruların e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor. Uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit imkânıyla vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı tanınacak.