Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başlıyor mu?

En çok merak edilenlerden biri de bu! Yüzyılın Konut Projesi’nde gelir şartı ve başvuru detayları netleşti. İstanbul için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil) tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuracak kişilerin, son 1 yıl boyunca projeye ait il veya ilçede ikamet etmiş olması şartı aranıyor. Emekliler ise nüfusa kayıtlı oldukları ilde 1 yıllık ikamet şartını yerine getirmek zorunda. Şehit aileleri, gaziler, harp ve vazife malulleri için ise bu şartlardan muafiyet uygulanacak.