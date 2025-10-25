  • İSTANBUL
Ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başlıyor mu?

Dar ve orta gelirli vatandaşların merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için gözler başvuru tarihine çevrildi. 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek dev projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunulacak. Başvuruların e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor. Uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksit imkânıyla vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı tanınacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı tören, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 500 bin konutun 100 bini İstanbul'da yapılacak.

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklandı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 15 Kasım'da başlayacak. Yüzde 10 peşinat 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Kuralar aralık ayında çekilecek. Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları bugün açıklandı. Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 10 peşinat 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Vatandaşlarımız güvenli şekilde ev sahibi olacak.

500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tahsis ettik. Emeklilere yüzde 20 kontenjan ayırdık. Yüzde 20 18-30 yaşındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşacak. Henüz evi olmayanlar önceliğimizdir. Tapuda eşi üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapmayacak." dedi.

KİRALIK KONUT UYGULAMASI Açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konut uygulamasına da değildi. Erdoğan; 1Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak. Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız. 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz genç çiftlerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Ayda 6 bin 750 TL taksitle ödenecek. " dedi.

En çok merak edilenlerden biri de bu! Yüzyılın Konut Projesi’nde gelir şartı ve başvuru detayları netleşti. İstanbul için hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil) tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuracak kişilerin, son 1 yıl boyunca projeye ait il veya ilçede ikamet etmiş olması şartı aranıyor. Emekliler ise nüfusa kayıtlı oldukları ilde 1 yıllık ikamet şartını yerine getirmek zorunda. Şehit aileleri, gaziler, harp ve vazife malulleri için ise bu şartlardan muafiyet uygulanacak.

İLK EVİM PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR? 500 bin konutun 100 bini İstanbul'da, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Antep ve Konya'da 12 bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12 bin konut inşa edilecek. Özel durumu olanlar için ayrılan kontenjan yüzde 5 olarak açıklandı. Emeklilere yüzde 20, 18 35 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Henüz evi olmayana öncelik tanınacak. Tapuda eş ve çocuk adına kaydı olanlar başvuru yapamayacak. Asrın felaketi sonrası yaşadığı şehirlerden başka illere taşınanlara öncelik verilecek. Başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği ve bir yıl ikamet şartı yeterli olacak.

Yorumlar

Aliriza

""HER KUŞ'U SKTNZ,KALDI BABA LEYLEK"" DAMLAKENT HİSSELERİ 7.59 DAN ALDIK,6 YA DÜŞTÜ.MURROOO. SURİYELİLERİ ZENGİN ETTİNİZ, BEDAVA YAŞATTINIZ,ŞİMDİ ""BÖYÜK DEVLET,Bİ DAHA UCUZ KİRALIK EV YAPACAKMIŞ,MİLLETİ Bİ DAHA DİZMEK İÇİN.BUNUNLA SEÇİM KAZANAMAZSINIZ.MURROOO.

okur

tam emekli ve asgari ucretliler icin dalga geciyorlar
