Ev almanın en uzun sürdüğü ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin ortalama ev sahibi olma zamanları açıklandı. Peki ev sahibi olabilmek için kaç yıl beklemek gerekiyor?
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Ülkelerin ortalama ev sahibi olma zamanları açıklandı. Peki ev sahibi olabilmek için kaç yıl beklemek gerekiyor?
Uluslararası veri platformu Numbeo, hanehalkı gelirleri ile konut fiyatlarını kıyaslayarak ülkelerin ortalama kaç yılda ev sahibi olabildiğini açıkladı.
ZİRVEDEKİ ÜLKE 388 YIL ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR! Gelirinin yüzde 30'unu düzenli olarak biriktirebilen bir ailenin dahi ev alabilmesi için gereken süre, listenin zirvesindeki ülkelerde 388 yıla kadar çıkıyor. Araştırma, dünya genelinde birikimle ev almanın artık insan ömrünü aşan bir hedefe dönüştüğünü ortaya koydu.
İŞTE EV ALMANIN EN UZUN SÜRDÜĞÜ ÜLKELER!
TAYLAND
EL ALVADOR
GÜNEY KORE
SİNGAPUR
ENDONEZYA
VİETNAM
FİLİPİNLER
KAMBOÇYA
HONG KONG
NEPAL
KAMERUN
KÜBA
GANA
SRİ LANKA
NİJERYA
TÜRKİYE 22 YIL İLE 99. SIRADA YER ALDI Numbeo’nun Property Prices Index by Country (2026 Mid-Year) verilerine göre Türkiye, 108 ülke arasında 99. sırada yer almaktadır./ derleyen: haber7
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