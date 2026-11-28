Kullanılabilir durumda uçağı kalmadığı için Mayıs 2025'te ruhsatı altı aylığına askıya alınan Armenian Airlines, filosuna kattığı Boeing 737-800 tipi uçakla lisansını yeniden aktif hale getirmiş ve hatta 12 Kasım'da başkent Erivan'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine bir charter (özel) sefer düzenlemişti. Ancak son alınan kararla birlikte söz konusu Boeing uçağı da hizmet dışı bırakılırken, ileriye dönük tüm uçuş planları belirsiz bir tarihe kadar iptal edildi.