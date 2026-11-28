Ünlü milli havayolu şirketi iflas bayrağını çekti: Tüm uçuşlar iptal edildi
Ermenistan'ın ulusal havayolu şirketlerinden Armenian Airlines, hızla yükselen jet yakıtı maliyetleri ve bölgesel krizlerin havacılık pazarını olumsuz etkilemesi nedeniyle faaliyetlerini tamamen durdurarak uçuş işletme lisansını iptal etme kararı aldı. Geçen yıldan bu yana tarifeli seferlerine ara veren ve yakın dönemde filosuna kattığı Boeing 737-800 tipi uçağı da hizmet dışı bırakan şirketin tüm uçuş planları iptal edildi.