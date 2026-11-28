Geçen yıl satılmıştı! 600 mağazalı 36 yıllık ünlü market zincirine kayyım atandı
İngiltere ve İrlanda'da 600 mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunan 36 yıllık indirim marketi zinciri Poundland, şirketin tamamının devrine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kayyım yönetimine geçti. Geçen yıl Pepco'dan sembolik 1 sterlin bedelle Gordon Brothers tarafından satın alınan şirkette, kayyım olarak görevlendirilen AlixPartners borçların ödenmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılamadığını açıkladı.