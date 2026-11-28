Global Firepower tarafından yayımlanan 2026 yılı dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, 9. basamakta yer alarak İtalya, Almanya, İran ve İsrail gibi ülkeleri geride bıraktı. Küresel askeri kapasite değerlendirmesinde listenin ilk üç sırasında sırasıyla ABD, Rusya ve Çin bulunurken, Hindistan, Güney Kore, Fransa, Japonya ve İngiltere Türkiye'nin önünde sıralandı. Yayımlanan listede İsrail'in 15., İran'ın 16. ve Ukrayna'nın ise 20. sırada konumlandığı görüldü. İşte dünyanın en güçlü orduları...