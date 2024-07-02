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Spor
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EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

2024-07-02 07:18:08
EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Son 16 turu maçlarının oynandığı turnuvada Portekiz, Slovenya ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren dev mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Öte yandan Portekiz'in efsane ismi Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyonun ardından gözyaşlarını tutamadı. O anlar EURO 2024'ün unutulmaz anları arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Almanya'da düzenlenen dev turnuvanın favori takımlarından birisi olan Portekiz, Slovenya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verdi.

#2
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken uzatmalarda da eşitliği bozan gol çıkmadı.

#3
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Portekiz, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Slovenya'yı penaltı atışlarında 3-0 yendi ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

#4
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Kaleci Diogo Costa, penaltı vuruşlarında Slovenya'nın 3 penaltı atışını da kurtardı.

#5
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Maç boyunca birçok pozisyonda golle burun buruna gelen Ronaldo, gole çeviremediği pozisyonlar sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

#6
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

PENALTI KAÇIRDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Karşılaşmanın 103. dakikasında penaltı kazanan Portekiz'de topun başına Cristiano Ronaldo geçti.

#7
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Efsane futbolcu, penaltı vuruşunda Slovenya kalecisi Jan Oblak'ı geçemedi.

#8
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Kaçırdığı penaltıdan sonra büyük bir hüsran yaşayan Ronaldo, gözyaşlarını tutamadı.

#9
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

O anlar gecenin en çok paylaşılan görüntüleri olurken Portekizli futbolcular, 39 yaşındaki yıldız oyuncuyu bir süre teselli etti.

#10
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Ronaldo'nun bu halleri sosyal medyada çokça konuşulurken artık futbolu bırakması gerektiği savunuldu.

#11
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

Ronaldo, çeyrek final biletini aldıktan sonra Portekizli taraftarlara dönerek kaçırdığı penaltı için özür diledi.

#12
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

#13
Foto - EURO 2024’te büyük hüsran! Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı: O anlar geceye damga vurdu…

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