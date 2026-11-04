İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı
Türkiye gündemini sarsan büyük fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazı sırasında dile getirdiği sözler, İslam ve Müslüman karşıtı Cumhuriyet'i "gıdıkladı". Vatandaşlar, imamın sözlerini "viral oldu" diyerek duyuran Cumhuriyet gazetesine "AK Parti’den çıkan 1-2 lüzumsuzun yediği haltlara balıklama atlayan Cumhuriyet, yarın aynı imam Mustafa Sarıgül'e de dokunursa, aynı başlığı atabilecek mi" diye sordu.