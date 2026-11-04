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İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

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İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

Türkiye gündemini sarsan büyük fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazı sırasında dile getirdiği sözler, İslam ve Müslüman karşıtı Cumhuriyet'i "gıdıkladı". Vatandaşlar, imamın sözlerini "viral oldu" diyerek duyuran Cumhuriyet gazetesine "AK Parti’den çıkan 1-2 lüzumsuzun yediği haltlara balıklama atlayan Cumhuriyet, yarın aynı imam Mustafa Sarıgül'e de dokunursa, aynı başlığı atabilecek mi" diye sordu.

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Foto - İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

"İmanla beraber adaletimizi kaybedince kravatlı hırsızlar peydahlandı" diyerek borsalar ve fonlar üzerinden yapılan vurgunlara tepki gösteren imam, gariban vatandaşların yaşadığı zorluklarla hırsızların şatafatını gözler önüne serdi.

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Foto - İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

Türkiye gündemini sarsan fon vurgununa ilişkin bir cami imamının cuma vaazı sırasında kullandığı ifadeler dikkat çekti. İmamın sözlerine en geniş yer veren yayın organlarından birinin imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi olması ise manidar bulundu.

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Foto - İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

"İmanla beraber adaletimizi kaybedince kravatlı hırsızlar peydahlandı" diyen imamın ifadeleri kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

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Foto - İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

Açgözlülük ve vurgun çarkına dikkat çeken imam, gariban vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığı şu sözlerle eleştirdi: "Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar."

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Yorumlar

Murat tok

Helal olsun.Bize böyle cesur imamlar lazım.Her cüppeli imam olmuyor.
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