İmam, cami kürsüsünden fon vurguncularını tokatladı, imam karşıtı Cumhuriyet gazetesi balıklama atladı

Açgözlülük ve vurgun çarkına dikkat çeken imam, gariban vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar ile vurguncuların şatafatı arasındaki tezatlığı şu sözlerle eleştirdi: "Borsalarla, fonlarla, şunlarla, bunlarla hırsızlar peydahlandı aziz kardeşlerim... Milyarlarca parayı alıp götürüyorlar. O paraları dürüm yapsalar, sadece para yeseler bir ömür boyu vallahi bitiremezler. O kadar açgözlüler. Onlar öyle eşkıyalar ki artık dağlarda değiller; sokaklardalar, caddelerdeler, çarşıdalar."