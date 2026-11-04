Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

Weston, "Daha zayıf bir ABD doları ve hem nominal hem de reel ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert düşüş, altın için açıkça destek sağlıyor" ifadelerini kullandı. Weston ayrıca seçim sonuçlarının ardından Trump yönetiminin daha öngörülemez ve çatışmacı politikalar izleyebileceğine yönelik endişelerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğini belirtti. Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ile İran arasındaki savaşın geleceğine ilişkin belirsizlik oldu.