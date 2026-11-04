Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı
ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımların ardından dolar ve ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi altın fiyatlarını yükseltti. Ons altın 4 bin doları aşarken gram altın 6 bin 440 liraya çıktı. Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına ve ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ilk sonuçları küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Demokratların Kongre'de önemli kazanımlar elde etmesiyle doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi, altına yönelik talebi artırdı.