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Ekonomi
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Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımların ardından dolar ve ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi altın fiyatlarını yükseltti. Ons altın 4 bin doları aşarken gram altın 6 bin 440 liraya çıktı. Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına ve ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi. ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ilk sonuçları küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Demokratların Kongre'de önemli kazanımlar elde etmesiyle doların değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi, altına yönelik talebi artırdı.

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Foto - Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

Küresel piyasalardaki yükseliş Türkiye'deki altın fiyatlarına da yansıdı. Reuters'ın aktardığı verilere göre spot altın, 4 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 07.15 itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek ons başına 3 bin 947,49 dolara ulaştı. ABD'de aralık vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 artışla 3 bin 958 dolardan işlem gördü. ABD ara seçimlerinin ilk sonuçlarıyla birlikte doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini artırdı.

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Foto - Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

Türkiye'de de küresel piyasalardaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları güne artışla başladı. Gram altın 6 bin 335 lira seviyesine yükselirken çeyrek altın 10 bin 436 liradan işlem gördü. 4 Kasım sabahı itibarıyla altın satış fiyatları şöyle: Gram altın 6.335,51 TL Çeyrek altın 10.598,00 TL Yarım altın 21.195,00 TL Tam altın 42.240,00 TL Ons altın 4.000.00 dolar Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altın fiyatlarındaki yükselişte doların değer kaybetmesinin ve ABD tahvil getirilerindeki sert düşüşün belirleyici olduğunu söyledi.

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Foto - Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

Weston, "Daha zayıf bir ABD doları ve hem nominal hem de reel ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert düşüş, altın için açıkça destek sağlıyor" ifadelerini kullandı. Weston ayrıca seçim sonuçlarının ardından Trump yönetiminin daha öngörülemez ve çatışmacı politikalar izleyebileceğine yönelik endişelerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğini belirtti. Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD ile İran arasındaki savaşın geleceğine ilişkin belirsizlik oldu.

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Foto - Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı! Trump’ın seçim yenilgisi sonrası altın füze gibi fırladı

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, iki ülkenin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaktan hala uzak olduğunu söyledi. Trump'ın ABD'nin askeri operasyonlarına yeniden başlama ihtimalini dışlamaması da jeopolitik risklere ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına yönelik güvenli liman talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında alacağı faiz kararına ilişkin beklentiler de yakından takip ediliyor. Aktarılan CME FedWatch verilerine göre piyasalar, aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 78 olarak fiyatlıyor.

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Yorumlar

He he he

Köşeyi döndük demektir. Ha gayret.
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