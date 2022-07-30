Etin yerini tutan 6 besin

Mercimek İlk bakışta, bir parça kırmızı et ile bir kase yeşil mercimek arasında bir ilişki kurmak kolay değil. Ancak vejeteryanlar ve veganlar için en önemli besinlerden biri yeşil mercimektir, çünkü protein ve demir içeriği çok yüksektir. Mercimek, vücuda et kadar protein sağlayan baklagillerdir. 100 gram yeşil mercimek 24 gram protein içerir. Mercimek, vücut için çok önemli ve eksikliklerinden vejeteryanların sıklıkla korktuğu bir mineral olan demir açısından da zengindir.