Türk devini sarsacak gelişme ortaya çıktı! Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni görev
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türk devini sarsacak gelişme ortaya çıktı! Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni görev

Trabzonspor yönetimi sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Tony Nwakaeme'yi Fatih Tekke'nin ekibine katmak için kolları sıvadı.

Trabzonspor yönetimi taraftarın sevgilisi Anthony Nwakaeme'yle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kulüp yönetimi, sakatlıklar ve yabancı kontenjanı yüzünden 36 yaşındaki futbolcuyla vedalaşmak istiyor. Yönetim, Nwakaeme’ye sözleşme fesih talebi götürecek.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda lisansı askıya alınan Nijeryalı, iyileşmesine rağmen bir türlü beklenen formuna ulaşamadı.

Fatih Tekke'nin de talebiyle bordo-mavili yönetim, Nwakaeme’ye kulüp bünyesinde teknik heyette bir görev teklif edecek.

