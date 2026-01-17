Fırat Nehri'nin batısı terörden temizlendi! Suriye ordusu, coşkuyla karşılandı
Suriye ordusu, İsrail'in gazına gelen terör örgütü YPG/SDG'yi bozguna uğrattı.
Suriyeliler, Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki Meskene bölgesinin terör örgütünden alınmasını sokaklarda kutluyor.
Suriye ordusunun dün akşam başlattığı operasyonun ardından Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere birçok bölge terör örgütünden arındırıldı.
Meskene halkı bölgelerinin Suriye ordusunun kontrolünü geçmesini sevinçle karşıladı.
İşte bölgeden gelen görüntüler...
