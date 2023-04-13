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Yaşam
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Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

2023-04-13 11:35:57
Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Türkiye'de nadir görüntülenen ağaç incir kuşu, Antalya’da ilk kez yakalandı.

#1
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Antalya'da 1 ayda 51 farklı türde 2 bin 500 kuş halkalandı. Çalışmalar çerçevesinde ilk kez ağaç incir kuşu (Anthus trivialis), Estonya'dan göç ettiği sırada Türkiye'de yakalanan kuşlardan oldu.

#2
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2023 ilkbahar çalışması başladı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediye arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik uygulamalı çevre eğitimi verilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, 2023 Kuş Halkalama İstasyonu ilkbahar çalışması Boğazkent Mahallesinde başladı.

#3
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

İstasyonda yakalanan kuşlar, halkalama çalışmaları ile kuşların tür tanımı, cinsiyet ve yaş belirleme, kanat ve kuyruk ölçümleri, ağırlık ve yaş oranı, tüy değişme durumu ile veriler elde edildikten sonra tekrar yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Yapılan protokol ile kuş halkalama istasyonuna gelen öğrenciler de yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alarak, ilk defa doğada bulunan kuşları yakından tanıma fırsatı buluyor.

#4
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

6 farklı ülke halkalı kuş yakaladıklarını ve ilk defa Estonya'dan göç eden ağaç incir kuşunun geri bildirimini aldıklarını belirten Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, "Bu yıl farklı durumlara rağmen Mart sonunda başlayan kuş göçleri Nisan ayında hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu aybaşından itibaren yaklaşık 2 bin 500 kuş yakalanarak halkalandı.

#5
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Ölçümlerini yaptığımız kuşları tekrar özgürlüklerine kavuşturduk. Yaptığımız çalışmalarda güzel sürprizler, geri dönüşümler oldu. Bu yaptığımız asıl çalışmaların kuş göçlerinin rotalarını, nereye ve ne kadar sürede gittiklerini ve buna benzer verileri elde etmek. 6 tane farklı ülke halkalı kuş yakaladık. Bu durum bizi ayrıca motive eden unsurlardı. İlk defa ağaç incir kuşunun geri bildirimini aldık. Estonya halkalı bu kuşumuz, buradan üreme alanları olan Estonya ve çevresinde ki bölgelere göçüne devam etmeye başladılar. Bunun yanında Macaristan halkalı 2 tane farklı türden kuş yakalandı. Muhtemelen İsrail kuş halkalama istasyonunda ilkbahar çalışmalarında halkalanan 3 tane ayrı kuş tekrar yakalandı. Bu da Afrika'dan Kuzeye giden kuş rotalarını daha iyi anlamamız açısından önemli" dedi.

#6
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Türkiye'nin göçmen kuşlar açısından önemli bir ülke olduğunun altını çizen Dr. Karaardıç, "Burada şu eksiklikte ortaya çıkıyor. Türkiye büyük bir coğrafya ve göçmen kuşlar açısından çok önemli bir ülke. Akdeniz bölgesi üzerinde tek kuş halkalama istasyonuyuz. Önümüzde ki yıllarda inşallah ülkemizin batı ya da farklı bölgelerinde yeni kuş halkalama istasyonlarda açılıp organize edilirse geri bildirimlerin sayısı artacak. Böylelikle ülkemizin hangi güzergahından kuş göçleri gerçekleşiyor, nerede önemli konaklama ve dinlenme alanları bunları daha iyi belirleme şansımız olacak" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

İstasyonda yerli ve yabancı birçok kişinin gönüllü olarak çalışmalara destek verdiğini belirten öğretim görevlisi Dr. Karaardıç, "Her geçen gün gönüllü olarak kuş halkalama istasyonumuza gelmek isteyen yabancı ve Türk insan sayısı artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. Farkındalığı da oluşturmak adına kuşlar üzerinden doğanın önemini anlama adına önemli" ifadesini kullandı.

#8
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Kuş halkalama istasyonuna gelerek doğada yaşayan kuşlar hakkında bilgi alan ve yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerden Eylül Melike Keskin, "Kuşları gördük, onların nereden geldiklerini öğrendik. Doğayı gördük gayet iyiydi, ilk defa gördüm ve ilgimi çekti" dedi. Zeynep Karasoy da, "İlk defa böyle kuşlar gördüm. Kuşları görünce etkilendim çok güzeldi. Zaten hayvanları seven birisiyim" şeklinde konuştu. Hazal Demir Temel ise, "Bugün buraya kuşları incelemek için geldik. Kuşlar baya ilgimi çekti. Ayaklarında ki halkalar baya ilgimi çekti daha önce hiç görmemiştim. Bu yüzden kuşlara karşı daha özenli davranacağım. Hiç bu kadar kuşları yakından tanımamıştım ve incelememiştin. Benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

#9
Foto - Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

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