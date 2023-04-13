Estonya'dan geliyordu! Türkiye'de ilk kez görüldü

Kuş halkalama istasyonuna gelerek doğada yaşayan kuşlar hakkında bilgi alan ve yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerden Eylül Melike Keskin, "Kuşları gördük, onların nereden geldiklerini öğrendik. Doğayı gördük gayet iyiydi, ilk defa gördüm ve ilgimi çekti" dedi. Zeynep Karasoy da, "İlk defa böyle kuşlar gördüm. Kuşları görünce etkilendim çok güzeldi. Zaten hayvanları seven birisiyim" şeklinde konuştu. Hazal Demir Temel ise, "Bugün buraya kuşları incelemek için geldik. Kuşlar baya ilgimi çekti. Ayaklarında ki halkalar baya ilgimi çekti daha önce hiç görmemiştim. Bu yüzden kuşlara karşı daha özenli davranacağım. Hiç bu kadar kuşları yakından tanımamıştım ve incelememiştin. Benim için çok iyi oldu" diye konuştu.