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Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kebapçı esnafının yaklaşık iki aydır elleriyle beslediği martı, dükkânın maskotu haline geldi.

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Foto - Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kebapçının önüne gelen martı, zamanla esnafla alışılmadık bir bağ kurdu. Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kebapçının önünde sokak kedisini besledikleri sırada bir martının gelip yiyeceği yediğini fark eden işletmeciler Mehmet Esmer ve Salim Kaygısız (74), kuşu elleriyle beslemeye başladı. Yaklaşık 2 ay boyunca süren beslemenin ardından zamanla dükkana alışan martıya esnaf, 'Pamuk' ismini verdi. Her gün belirli saatlerde işletmenin önüne gelerek ortakların elinden tavuk eti yiyen martı, çevredekilerin de ilgisini çekti.

#2
Foto - Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor

Martıyla kurduğu bağı anlatan işletmecilerden Mehmet Esmer, “İş yerinin önünde bir tane siyah kedimiz var. Onlara bakıyoruz, mama veriyoruz, özellikle tavuk eti veriyoruz. Kediyi yedirirken, martının gelip o tavuk etinden yediğini gördük. Kedi, martıyı izlemeye başladı. Sonra biz martıya elimizle vermeye başladık. Martı 2 aya yakındır bizden besleniyor. Günün belirli saatlerinde geliyor, maskotumuz oldu.

#3
Foto - Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor

Muhtemelen ileride çatılı bir bina var, orada yavruları var. Beslendikten sonra taşıdıklarını götürüp onları besliyor. Martıya ‘Pamuk’ ismini taktık. Seslendiğimiz zaman ya da avucumuza tavuk etini koyduğumuz zaman çatılardan görüyor. Sürü halinde gelmeye başlayınca diğer martıları kovalıyor. Onların buraya gelmesine izin vermiyor. Sürekli aynı martı geliyor. Vermediğimiz zaman da içeride bize sesleniyor, ‘Gak gak’ diye bağırıyor. ‘Acıktım, beni besler misiniz’ gibisinden tepkide bulunuyor.

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Foto - Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor

Böyle 2 aydır rutin şekilde sürekli bizden gelir, beslenir ve gider. Muhteşem bir duygu. Bunlar evrenin dilsiz canlıları. Onlar tehlikeyi seziyor. Ona zarar vermeyeceğimizin bilinci içerisinde olduğu için burada. Kaldırımdan sürekli gelen geçen vatandaşların da dikkatini çekmeye başladı. Karşısına gelip fotoğraf çekmeye başlıyorlar. Belli başlı birkaç aile var, martının geldiği saatlerde buraya geliyorlar. Martıyla selfie çekiyorlar. ‘Pamuk’, bu bölgenin maskotu oldu” diye konuştu.

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