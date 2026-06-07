Esnafla martının dostluğu şaşırttı! Avucuna eti koyunca hemen geliyor

Böyle 2 aydır rutin şekilde sürekli bizden gelir, beslenir ve gider. Muhteşem bir duygu. Bunlar evrenin dilsiz canlıları. Onlar tehlikeyi seziyor. Ona zarar vermeyeceğimizin bilinci içerisinde olduğu için burada. Kaldırımdan sürekli gelen geçen vatandaşların da dikkatini çekmeye başladı. Karşısına gelip fotoğraf çekmeye başlıyorlar. Belli başlı birkaç aile var, martının geldiği saatlerde buraya geliyorlar. Martıyla selfie çekiyorlar. ‘Pamuk’, bu bölgenin maskotu oldu” diye konuştu.