  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

2023-02-25 07:12:30
Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Eskişehir’de börekçi dükkânının önünde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi’ndeki börekçinin önünde iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

#2
Foto - Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, üzerinde taşıdığı silahla etrafa rastgele açtı. Kavgaya karışan Zeynel Murat Göksu (23), göğsüne isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı.

#3
Foto - Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Silah seslerini duyarak dükkânının önüne çıkan börekçinin sahibi Necdet B. ise mermilerden birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı.

#4
Foto - Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeynel Murat Göksu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göksu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Öğretmenlerle ilgili flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı..
Depremzedeler için 260 yatak üretildi
Aktüel

Depremzedeler için 260 yatak üretildi

Kayseri'de Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen 260 yatak Malatya'daki depremzedelere g..
Bayraktar TB2’nin Körfez'deki ikizinden ilk uçuş
Teknoloji

Bayraktar TB2’nin Körfez'deki ikizinden ilk uçuş

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE şirketi tarafından geliştirilen "Reach-S Silahlı İnsansız Hava Aracı" (SİHA), ilk uçuşunu gerçekleşt..
Bakan Bilgin kötü haberi duyurdu! 'Acımız büyük'
Yaşam

Bakan Bilgin kötü haberi duyurdu! 'Acımız büyük'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük" paylaşımında bulunarak taziye me..
Türk zırhlısı BAE envanterine girdi
Teknoloji

Türk zırhlısı BAE envanterine girdi

BMC firması tarafından geliştirilen Kirpi II zırhlı aracı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusunun envanterine girdi.
Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Suriye konusunda sürece uzun süre İran nedeniyle taş koyan Suudi Arabistan'ın politika değiştirdiğini belirten Evrensel gazetesi yazarı Hedi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23