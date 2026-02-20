Eski hocaya bak! İngiltere'de tüm manşetlerde aynı isim var! Herkes Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını konuşuyor
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Kadıköy'e geri dönüş maçı bir hayli konuşulacak gibi...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. İngiliz basını, maçın ardından mücadeleyi değerlendirirken Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın takıma etkisine dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak takımların belirleneceği play-off etabında ilk maçlar oynandı. Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamalayarak play-off'a kalan Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibine ilk maçta 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından İngiliz basını maçı değerendirirken Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın etkisine dikkat çekildi. Telegraph'taki maç haberinde, “Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Yani belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değildi.” ifadeleri yer aldı.
Haberde ayrıca, “Forest'ın 4.0 modeli , yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde rüya gibi bir başlangıç yaparak Avrupa Ligi son 16 turuna doğru ilerliyor. Oyuncular da Portekizli teknik direktörün yönetiminde geçen sezonki canlılığı ve kimliği yeniden yakaladı.” denildi.
BBC ise haberinde şu ifadeleri kullandı, "Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde mağlup etti. Forest maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti. Ve Premier Lig'deki belki de en riskli göreve atanmasının resmi olarak dört gün önce onaylandığı göz önüne alındığında, Pereira için 2021'de görev yaptığı bir kulübe karşı işler bundan daha iyi gidemezdi"."
Bir diğer İngiliz gazetesi The Times maçın ardından, “Nottingham Forest'ın eylül ayından bu yana dördüncü teknik direktörü olan Vitor Pereira, sadece iki antrenmanın ardından İstanbul'da aldığı galibiyetle anında etki yarattı ve bu galibiyet, yeni kulübünü Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıyacak gibi görünüyor. Sürekli değişen teknik direktör kadrosunun yarattığı dramaya rağmen, ya da belki de bu yüzden, Pereira yönetimindeki ilk 60 dakikalık bölüm, takımın bu sezon sergilediği en iyi performanslardan biriydi.” ifadelerini kullandı.
Guardian'daki haberde maça ilişkin, “Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek Vitor Pereira'ya mükemmel bir başlangıç sağladı. Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı." denildi.
Sky Sports ise haberinde şu ifadeleri kullandı, “Vitor Pereira, Avrupa Ligi eleme turunda takımını eşleşmede öne geçiren mükemmel bir başlangıç yaptı. Pereira, Nottingham Forest'taki görevine mükemmel bir başlangıç yaptı ve takımı, Avrupa Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti. Sean Dyche'ın yerine sadece dört gün önce atanmasına rağmen Pereira, Forest'ın üç maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi."
