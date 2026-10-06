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Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

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Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

Her fırsatta Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye kalkan, Batı’nın kokuşmuş düzenine övgüler düzen içimizdeki batı hayranlarını utandıracak skandallar zinciri Fransa’yı sallıyor. Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Emma Fourreau, Strazburg’daki oturumda ülkesindeki eğitim sisteminin ve devlet şiddetinin korkunç tablosunu açıkça ifşa etti. Fransız polisinin 14-16 yaşındaki çocukların gözünü çıkardığını, elini kopardığını ve çenesini kırdığını belirten Fourreau; okullarda tavanların çöktüğünü, tuvalet kapılarının bulunmadığını ve sınıflarda lağım farelerinin cirit attığını haykırarak "Fransa kendi çocuklarını sakatlıyor!" dedi.

#1
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

Avrupa’nın 'medeniyet' maskesi bir kez daha Fransız vekilin skandal açıklamalarıyla hezimete uğradı. Fransa’da eğitim reformu ve tasarruf adı altında liselilerin sokaklara döküldüğü eylemlerde polisin sergilediği vahşet, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yankılandı.

#2
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

AP Fransız üyesi Emma Fourreau, günlerdir devam eden lise eylemlerinde Fransa'nın çocuklarını sakatladığını söyledi. Fourreau, dün Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda ülkedeki lise eylemlerine ilişkin düzenlenen oturumda söz aldı.

#3
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

"Fransa çocuklarını sakatlıyor." diyen Fourreau, eylemler kapsamında Tours kentinde bir öğrencinin gözünü kaybettiğini, Saint-Ouen l'Aumone kentinde bir öğrencinin çenesinin kırıldığını ve Lens kentinde bir çocuğun elinin koptuğunu ifade etti."

#4
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

"Fourreau, polisin Belfort kentinde bir öğrenciyi suda boğma girişiminde bulunduğu iddiasını dile getirerek, eylemlerde reşit olmayan 190 kişinin yaralandığını söyledi. Bu durumdan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i sorumlu tutan Fourreau, Nunez'in eylemler kapsamında kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini dile getirdiğini hatırlattı. "

#5
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

"Fourreau, eylemlerde eşi benzeri görülmemiş polis şiddetine maruz kalan 14 ila 16 yaşlarındaki çocuklara karşı itidalli davranılmadığını belirterek, söz konusu çocukların yalnızca makul eğitim koşulları istediğini kaydetti."

#6
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

"Eylem yapan Fransız öğrenciler hakkında Fourreau, "Okullarında yağmur yağarken tavan üstlerine düşüyor, tuvaletlerin kapısı yok, masa, sandalye ve öğretmeni olmayan ve kendi haline terk edilen 40 öğrencinin olduğu sınıflarda lağım fareleri dolaşıyor." dedi.

#7
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

Fourreau, Paris hükümetinin yıllardır gençliği küçümsediğini ve kamu eğitimini yok ettiğini savunarak, "Kolu kopan bir öğrenci yerine yanan bir çöp kutusuna kendisini daha yakın hissedenlere yazıklar olsun." diye konuştu.

#8
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

AP Genel Kurulu oturumları 8 Ekim'e kadar Strazburg kentinde devam edecek.

#9
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

Fransa İçişleri Bakanı Nunez, 2 Ekim'de konuk olduğu TF1 kanalında yaptığı açıklamada, lise eylemleri kapsamında kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini söylemişti.

#10
Foto - Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor

İçişleri Bakanının bu sözleri muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

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