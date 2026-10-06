Avrupa’yı övüp Türkiye’yi hedef alan hokkabazlar duysun: Tuvaletlerin kapısı, sınıfların masası yok; içeride lağım fareleri dolaşıyor
Her fırsatta Türkiye’ye insan hakları dersi vermeye kalkan, Batı’nın kokuşmuş düzenine övgüler düzen içimizdeki batı hayranlarını utandıracak skandallar zinciri Fransa’yı sallıyor. Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Emma Fourreau, Strazburg’daki oturumda ülkesindeki eğitim sisteminin ve devlet şiddetinin korkunç tablosunu açıkça ifşa etti. Fransız polisinin 14-16 yaşındaki çocukların gözünü çıkardığını, elini kopardığını ve çenesini kırdığını belirten Fourreau; okullarda tavanların çöktüğünü, tuvalet kapılarının bulunmadığını ve sınıflarda lağım farelerinin cirit attığını haykırarak "Fransa kendi çocuklarını sakatlıyor!" dedi.