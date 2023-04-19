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Türkiye
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Erzincan’da trafik kazası

2023-04-19 07:39:58
Erzincan’da trafik kazası

Erzincan-Gümüşhane karayolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

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Foto - Erzincan’da trafik kazası

Kaza, Erzincan-Gümüşhane karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DZ 109 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı ambulanslar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde itfaiye ekipleri yangın riskine karşı güvenlik önlemini alırken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

#2
Foto - Erzincan’da trafik kazası

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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