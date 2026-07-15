Erhan Afyoncu 'anormal şeyler' diyerek açıkladı: Genelkurmay başkanı, komutanlar dikkat etmesi lazımdı

"Bir anda her şey sıfırlandı. Daha sonra yeni baştan kurulmaya başlanıldığı zaman, ben rektör olduğum zaman en büyük endişem şuydu, daha önce bir Ergenekon ve Balyoz süreci var. FETÖ'den dolayı var. Harp okullarına insan gelir mi? Mesela biz Kasım 2016'da üniversitelerin ara sınavlarından tarihte ilk defa askeri öğrenci almak istedik. Çok yoğun bir teveccüh oldu. Mesela o beni şöyle şaşırtmıştı, bu kadar kargaşa ve kaos döneminde askeri okula öğrenci gelir mi gelmez mi derken tam tersine büyük bir teveccüh oldu. Daha önce okula giremeyen çocuklar, yani FETÖ elemiş, çocuğun içinde kalmış, askeri liseye girememiş. Onlar gelmeye başladılar ve daha sonra 2017 yılında da biz normal öğrenci almaya başladığımızda da bu teveccüh devam etti. Yani çok ilginç bir şekilde Türk milleti kendi askeri eğitim sistemine sahip çıktı. En zor dönemde, darbeden 3-4 ay sonra ara sınıftan öğrenci almaya kalktığınızda insanlar koşa koşa geldiler."