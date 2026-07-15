Erhan Afyoncu 'anormal şeyler' diyerek açıkladı: Genelkurmay başkanı, komutanlar dikkat etmesi lazımdı

Afyoncu, çökmüş eğitim yapısının yeniden kurulduğunu vurgulayarak, "Bu yapı sıfırdan kuruldu ve kısa sürede 67 bine yakın mezun verdi. Bunlar silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşıladı. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerde de benzer üniversiteler kurulmaya başlandı. Azerbaycan'da kuruldu, komşumuz Suriye'de kuruldu, Özbekistan'da kuruluyor ve askeri eğitim ilişkilerimiz de arttı. Mesela üniversite kurulduğunda 16 dost ve kardeş ülkeden yabancı öğrenci gelirken, şu anda sayı 50'ye çıktı." değerlendirmesini yaptı. Bir daha benzer yapıların askeriye içine sızmasını engellemek için yapılan çalışmalara da dikkati çeken Afyoncu, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat kurumları başta olmak üzere devletin bütün kurumlanın bu konuda çalışma yürüttüğünü söyledi. Afyoncu, 15 Temmuz'un toplumun her kesimine anlatılması gerektiğini ifade ederek, askeri öğrencilerin ve subayların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine ve seçilmiş sivil milli iradeye bağlı insanlar olması için gayret gösterdiklerini belirtti. 15 Temmuz sonrası 23 binden fazla subay ve astsubayın ordudan atıldığını, bunun yanı sıra onbinlerce öğretmen, polis, savcı, hakimin görevlerinden uzaklaştırıldığını aktaran Afyoncu, şunları kaydetti: