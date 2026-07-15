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Spor
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Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Spor federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

#1
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Federasyonların paylaşımlarında, FETÖ ihaneti lanetlenirken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde milletin ortaya koyduğu mücadele ile demokrasiye sahip çıkma kararlılığının gelecek nesillere aktarılmasının önemi ifade edildi.

#2
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Boks Federasyonu mesajında, "15 Temmuz gecesi, vatanına ve geleceğine pranga vurulmasına izin vermeyen asil milletimiz; sarsılmaz iradesi ve eşsiz cesaretiyle karanlığı aydınlığa kavuşturmuş, şanlı tarihine yeni bir zafer eklemiştir." ifadelerine yer verirken, milletin gösterdiği cesaret, kararlılık ve dayanışma ruhunun daima yaşatılacağı vurgulandı.

#3
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Tekvando Federasyonu da paylaşımında, "Milletimizin sarsılmaz bir iradeyle yazdığı 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümünde, demokrasiye ve bağımsızlığımıza olan inancımızı ilk günkü gibi diri tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Judo Federasyonu ise "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında, ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin gösterdiği eşsiz cesaret, fedakarlık ve birlik ruhu, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaya devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi ortaya konulan demokrasi mücadelesi ve vatan sevgisi, gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir miras olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Voleybol, Hokey, Karate, Golf, Cimnastik, Yelken, Atıcılık, Modern Pentatlon, Kürek, Otomobil Sporları, Satranç, Bilardo, Ragbi, Eskrim, Kick Boks, Görme Engelliler, Bedensel Engelliler, Özel Sporcular, Herkes İçin Spor, Briç ve diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

#6
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Hentbol Federasyonu ise, "15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper eden, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü canı pahasına savunan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; fedakarlıklarıyla milletimizin hafızasında daima yaşayacak tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." mesajını yayımladı.

#7
Foto - Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Yüzme Federasyonu da mesajında, "Milletimizin birlik, beraberlik ve vatan sevgisiyle yazdığı bu destan; demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milli irademize sahip çıkmanın en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaktadır." görüşünü paylaştı.

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