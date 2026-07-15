Spor federasyonlarından 15 Temmuz mesajı Tüm branşlardan FETÖ'ye lanet yağdı

Türkiye Judo Federasyonu ise "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılında, ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin gösterdiği eşsiz cesaret, fedakarlık ve birlik ruhu, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalarımızdaki yerini korumaya devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi ortaya konulan demokrasi mücadelesi ve vatan sevgisi, gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir miras olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.