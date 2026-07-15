Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor
Kıbrıs Rum Başmüzakereci Menelaos Menelaou, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kıbrıs Rum Başmüzakereci Menelaos Menelaou, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Başmüzakereci Menelaos Menelaou, Tufan Erhurman'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ''Kıbrıs Türklerin pozisyonlarında bir kayma gözlemlediklerini'' iddia etti.
Kıbrıs konusunda açıklamalar yapan Menelaou şöyle konuştu: Kıbrıslı Türk topluluğundaki liderlik değişikliğinden sonra (Tufan Erhürman), Kıbrıslı Türklerin pozisyonlarında bir kayma gözlemleniyor. Henüz tam değil, ama bir yer değiştirme var.
Engellerin çoğu Türkiye’den kaynaklanıyor, ancak Kıbrıslı Türk tarafında da bazı konularda bir farklılaşma görüyoruz.
Hâlâ aşılması gereken bir sorun var ve bu Türkiye’nin iki devletli çözüm yönündeki pozisyonudur.
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