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Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor

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Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor

Kıbrıs Rum Başmüzakereci Menelaos Menelaou, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ilgili şaşırtan bir iddiada bulundu.

#1
Foto - Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Başmüzakereci Menelaos Menelaou, Tufan Erhurman'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ''Kıbrıs Türklerin pozisyonlarında bir kayma gözlemlediklerini'' iddia etti.

#2
Foto - Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor

Kıbrıs konusunda açıklamalar yapan Menelaou şöyle konuştu: Kıbrıslı Türk topluluğundaki liderlik değişikliğinden sonra (Tufan Erhürman), Kıbrıslı Türklerin pozisyonlarında bir kayma gözlemleniyor. Henüz tam değil, ama bir yer değiştirme var.

#3
Foto - Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor

Engellerin çoğu Türkiye’den kaynaklanıyor, ancak Kıbrıslı Türk tarafında da bazı konularda bir farklılaşma görüyoruz.

#4
Foto - Menelaos Menelaou'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten çıkış: Bir pozisyon kayması var Türkiye engel oluyor

Hâlâ aşılması gereken bir sorun var ve bu Türkiye’nin iki devletli çözüm yönündeki pozisyonudur.

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