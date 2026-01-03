Enflasyon farkı ve seyyanen destekle yeni tablo netleşti, işte meslek meslek kuruşu kuruşuna hesaplar!
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılının ilk büyük mali sınavı Pazartesi günü veriliyor.
Enflasyon farkı ve seyyanen destekle yeni tablo netleşti, işte meslek meslek kuruşu kuruşuna hesaplar!
TEKNOFEST 2026 için hazırlıklar başladı! Mavi Vatan’dan sonra yeni durak Mezopotamya: Teknoloji ateşi Urfa’da yanacak!
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılının ilk büyük mali sınavı Pazartesi günü veriliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, Ocak-Haziran dönemini kapsayan yeni maaşlar kesinleşecek. Mevcut verilere göre yüzde 17,55’lik artış şimdiden cebe girmiş durumda.
Ancak ekonomistlerin yıl sonu tahminleri, bu oranın enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik artışla birlikte yüzde 19 bandına kadar çıkabileceğini gösteriyor.
Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak zam oranı için geri sayım sürüyor. Zam maratonu TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle son bulacak. Memur ve memur emeklililerinin maaşlarına yapılacak zam oranı TÜFE rakamlarıyla kesinlik kazanacak.
Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmasının ardından kamu çalışanlarına yapılacak zam giderek merak uyandırırken, 33 ekonomistin beklentileri memur maaşlarına yapılacak en az ve en çok zam oran için ipucu verdi.
Peki en düşük memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte en az ve en çok memur maaşı hesabı...
YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE! Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 5 yerine yüzde 11 zam alacak. Buna ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek.
ZAM İÇİN GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNDE TÜFE, temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, Kasım ayı için ise yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 oldu.
Gözler şimdi 5 Ocak'ta 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi.
5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı dahil olan şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu.
Buna göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.
EKONOMİSTLERDEN ZAM İÇİN İPUCU AA Finans'ın aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.
Yüzde 0,96'lık enflasyon beklentisine göre yeni zam hesabı:
• Yıllık Enflasyon Oranı: Yüzde 30,99 • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 6,92
• Zam Oranı: Yüzde 11 • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 18,70
Ekonomistlerin yüzde 0,55'lik en düşük TÜFE beklentisine göre toplam zam yüzde 18,30 olacak.
• Yüzde 0,55'lık enflasyon beklentisine göre yeni zam hesabı: • Yıllık Enflasyon Oranı: Yüzde 30,45 • 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 6,49
Zam Oranı: Yüzde 11 Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 18,2 33 ekonomistin en yüksek enflasyon beklentisi ise yüzde 1,24 oldu. Buna göre ise toplam zam oranı yüzde 19,02 olarak hesaplanıyor.
Yüzde 1,24'lük enflasyon beklentisine göre yeni zam hesabı: Yıllık Enflasyon Oranı: Yüzde 31,35 6 Aylık Enflasyon Farkı: Yüzde 7,22 Zam Oranı: Yüzde 11 Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: Yüzde 19,01
Buna göre; En az memur maaşı 59 bin 745 TL'ye, memur emeklisi maaşı 26 bin 819 TL'ye, Ortalama olarak en düşük memur maaşı 59 bin 947 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 910 TL'ye, En yüksek ise memur maaşı 60 bin 108 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 983 TL'ye çıkacak.
Ekonomistlerin beklentisine göre en az ve en çok memur maaşı zam hesabı şu şekilde:
Toplu sözleşme gereği yapılacak 1000 TL'lik seyyanen zam ile;
En az memur maaşı 60 bin 745 TL'ye, memur emeklisi maaşı 27 bin 819 TL'ye,
Ortalama olarak en düşük memur maaşı 60 bin 947 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 910 TL'ye, Seyyanen zam ile oluşan tablo şu şekilde:
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23