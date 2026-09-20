Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor
MİT yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan kapsamlı soruşturma, Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ve senaristlerine uzandı. Oluşturulacak 3 kişilik özel bilirkişi heyeti dizinin tüm bölümlerini didik didik inceleyerek senaryoda FETÖ müdahalesi olup olmadığını araştırırken, senaristlerin telefon ve HTS trafiği de mercek altına alındı.