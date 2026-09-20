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Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

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Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

MİT yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan kapsamlı soruşturma, Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ve senaristlerine uzandı. Oluşturulacak 3 kişilik özel bilirkişi heyeti dizinin tüm bölümlerini didik didik inceleyerek senaryoda FETÖ müdahalesi olup olmadığını araştırırken, senaristlerin telefon ve HTS trafiği de mercek altına alındı.

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Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

MİT yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin tüm bölümlerinin incelenmesi ve senaryoda FETÖ bağlantısına işaret edebilecek unsurların araştırılması için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulması planlanıyor. Dizinin senaristlerinin telefon ve iletişim trafiğinin de incelemeye alındığı öğrenildi.

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Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, haklarında ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri de, Kozinoğlu'na atfen kurgulandığı öne sürülen karakter ve dizideki bazı unsurlara ilişkin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

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Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

Savcılığın senaristlere ilişkin incelemeyi genişlettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında oluşturulması planlanan bilirkişi heyetinde 3 kişinin yer alacağı öğrenildi. Heyette FETÖ soruşturmalarına hakim bir uzman ile senaryo ve kurgu alanında deneyimli bir kişinin bulunması planlanıyor. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre heyet, dizinin tüm bölümlerini inceleyerek senaryoda FETÖ bağlantısı doğrultusunda ekleme veya müdahale yapıldığına ilişkin herhangi bir unsur bulunup bulunmadığını araştıracak.

#4
Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristlerinden Raci Şaşmaz ve diğer iki senaristin HTS kayıtları ile baz verilerinin de incelemeye alındığı aktarıldı. Senaryo incelemesiyle eş zamanlı yürütüldüğü belirtilen araştırmada, senaristlerin FETÖ üyeleri veya yöneticileriyle herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının ve varsa bu iletişimin yoğunluğunun belirlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. İncelemeler sonucunda hazırlanacak raporun soruşturmanın seyrine etkisinin olabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma dosyasında Hasan Atilla Uğur'a ilişkin bazı hususların da mercek altında olduğu belirtildi.

#5
Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

Uğur'un, Kozinoğlu rahatsızlandığı sırada kendi kullandığı dil altı ilacını verdiğini kabul ettiği, ancak ilacın Kozinoğlu'nun talebi üzerine verildiğini söylediği aktarıldı. Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından koğuştan çıkarılmasından sonra kahve bardağının yıkanması da soruşturma kapsamında şüpheli bulunan konular arasında yer alıyor. Kozinoğlu'nun el yazısıyla kaleme aldığı notların ölümünden 4 gün sonra bazı gazetelerde yayımlanması da dosyada incelenen başlıklardan biri.

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Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

İlk soruşturmayı yürüten nöbetçi savcının, Kozinoğlu'nun koğuşunda bulunan el yazısı notlarını adli emanete aldırdığı belirtildi. Daha sonra kitaplaştırılan notlarla ilgili de inceleme yürütülüyor. Savcılığın, notların bir bölümünün kaybolduğu, bazı bölümlerin ise sonradan eklendiği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı. Bu kapsamda notların orijinal hali ile daha sonra yayımlanan ve kitaplaştırılan halleri arasındaki farklılıklar da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, daha önce yaptığı anlatımlarda Kozinoğlu'nun koğuştan ayrıldığı sırada bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini belirtmişti.

#7
Foto - Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

İlk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekibi ile bazı infaz koruma memurlarının da Kozinoğlu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada cezaevi koridorunda iki kez doğrularak Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Cenazeden alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'nda yeniden inceleneceği ve yeni bir rapor hazırlanacağı öğrenildi. Yeni incelemenin, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin önceki rapordaki tespitlerin yeniden değerlendirilmesini sağlayacağı belirtildi.

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Yorumlar

Vay vay

Diziden katil mi cikaracaksiniz... katil bahçıvan çıkar... kozinoglunu yurt dışından getirtip Zekeriya Öze teslim edenler kimler, dönemin adalet bakanı,mit müsteşarı niye konuşmuyor. Birlikte yürüdüğünüz ve kumpaslar kurduğunuz Zekeriya Öz'e sorun o katili biliyor..
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