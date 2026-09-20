Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Kurtlar Vadisi’nin derin sırları ve FETÖ bağlantısı tek tek deşifre oluyor

İlk soruşturmayı yürüten nöbetçi savcının, Kozinoğlu'nun koğuşunda bulunan el yazısı notlarını adli emanete aldırdığı belirtildi. Daha sonra kitaplaştırılan notlarla ilgili de inceleme yürütülüyor. Savcılığın, notların bir bölümünün kaybolduğu, bazı bölümlerin ise sonradan eklendiği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı. Bu kapsamda notların orijinal hali ile daha sonra yayımlanan ve kitaplaştırılan halleri arasındaki farklılıklar da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, daha önce yaptığı anlatımlarda Kozinoğlu'nun koğuştan ayrıldığı sırada bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini belirtmişti.