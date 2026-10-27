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Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı

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Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yaptığı açıklamada "Ukrayna ve Rusya arasında bölgesel ateşkes başladı" ifadelerini kullandı.

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Foto - Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı

Trump, "Ateşkes başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim'de Moskova saatiyle sabah 04.00’te yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

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Foto - Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı

Söz konusu bölgesel ateşkesin temel amacının insani yardım konvoylarının güvenli şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Melania Trump, ateşkesin Herson bölgesinin Oleşki kentini kapsadığını aktardı. Melania Trump, bölgesel ateşkese ilişkin detayların, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından da doğrulandığını kaydetti.

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Foto - Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı

OLEŞKİ'DEKİ ATEŞKES - Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

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Foto - Melania Trump dünyaya duyurdu: Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes başladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

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Yorumlar

Ben Murat

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