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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayarak ağır hasar alan Hong Kong bayraklı kimyasal yüklü tankerin İstanbul Boğazı’ndan geçişi nedeniyle boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

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Foto - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayarak ağır hasar alan ve Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı petrol ve kimyasal ürün tankeri M/T Golden Sapling, kurtarma operasyonunun ardından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

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Foto - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI - Singapur merkezli Chem Pool Management tarafından işletilen 147,8 metre uzunluğundaki 19 bin 455 detveyt tonluk (DWT) tanker, Aras Marine firmasına ait "Aras Salvor" açık deniz römorkörü yedeğinde ilerledi. Operasyona Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörlerinin de refakat ettiği belirtildi.

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Foto - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Tankerin geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra söküm ve geri dönüşüm için İzmir Aliağa'daki Öge Gemi Söküm Tesisleri'ne götürüleceği öğrenildi. Boğazın güvenli geçişini sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine çift yönlü olarak askıya alınırken, M/T Golden Sapling tankerinin geçişi havadan görüntülendi.

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