En düşük emekli maaşı için yeni hesap!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
En düşük emekli maaşı için yeni hesap!

Kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak 6 aylık zam oranı da kesinleşmiş olacak. Diğer yandan milyonlarca emekli "Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimi gün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 32,87, aylık bazda ise yüzde 2,55 olarak kaydedildi. Açıklanan son veriyle birlikte memur ve emekliler için 4 aylık enflasyon farkı şimdiden ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağkur emekliler için 4 aylık fark .25 olarak kesinleşirken, memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı .55 oldu.

TÜM GÖZLER TABAN AYLIĞA ÇEVRİLDİ Güncelde 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşına .25 olan 4 aylık zam farkını ilave ettiğimizde 18.611,30 TL’ye gelmektedir. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte nihai tutar belli olacak. Ancak en düşük emekli maaşına zam için yasal düzenleme gerekmektedir. Hükümetin son yıllarda en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon oranı üzerinden iyileştirme yaptığı görülmektedir.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 oldu. Emekli ve memur maaşları için 3 Kasım'da açıklanacak dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Böylelikle 4 aylık zam tablosu netleşecek.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR? Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU? Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık 3,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi. Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50 Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38 8. Dönem toplu sözleşmesi: Toplam kümülatif zam: .65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5 SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64 SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL

Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

