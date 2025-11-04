En düşük emekli maaşı için yeni hesap!

Kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak 6 aylık zam oranı da kesinleşmiş olacak. Diğer yandan milyonlarca emekli "Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimi gün ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 32,87, aylık bazda ise yüzde 2,55 olarak kaydedildi. Açıklanan son veriyle birlikte memur ve emekliler için 4 aylık enflasyon farkı şimdiden ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağkur emekliler için 4 aylık fark .25 olarak kesinleşirken, memur ve memur emekliler için kesinleşen zam farkı .55 oldu.