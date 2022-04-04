En değerli cevher! Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor

Opal cevheri rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın en önemli bölgeleri arasında olduğu kanaatine varılmış. Opal taşının özellikle iki cinsinin, dünyada sadece bu yöreye has olduğu da ulaşılan sonuçlardan biri olmuş. Bu iki opalin birincisine, zümrüt madenine benzemesi nedeniyle 'zümrüt opal' adı verilmiş; diğeri ise, kendine özgü desen renk ve motifleriyle manzaralar içerdiğinden 'manzara opal' olarak adlandırılmış. Özellikle kalite ve az bulunurluk açısından değer taşıyan opal taşı diğer madenlerin aksine, yerin yüzlerce metre altından çıkarılmıyor. Yerkabuğunda ya da yerin birkaç metre altında bazı bölümlerde bulunabiliyor. Şeffaflığı, özellikle yeşil rengi ve üzerindeki ebru desenini andıran oluşumlarıyla oldukça etkileyici görünüyor.