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Doğa
5
En değerli cevher! Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor

2022-04-04 07:38:30
En değerli cevher! Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor

Dünyada 99 çeşidi bulunan ve cevher rezervleri arasında 'en değerlisi' olarak nitelendirilen opal taşının 36 çeşidi sadece Erzurum'da çıkarılıyor.

#1
Foto - Erzurum Zümrütü olarak da bilinen

Erzurum Zümrütü olarak da bilinen "Oltu Zümrütü" opal taşı, kalite ve az bulunurluk açısından diğer opal taşlarından daha dikkat çekiyor. Zümrüte benzerliği nedeniyle "Oltu Zümrütü" adı verilen opal taş, pek çok aksesuarda kullanılıyor.

#2
Foto - Erzurum'da dünyanın en değerli cevheri olarak bilinen

Erzurum'da dünyanın en değerli cevheri olarak bilinen "Oltu Zümrütü" opal taşı, yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor. Dünyada 99 çeşidi bulunan Oltu Zümrütü opal taşının 36 çeşidi ise sadece Erzurum'da bulunuyor. Star.com.tr'de yer alan habere göre, doğal taşlı aksesuarlar hem estetik açıdan sunduğu güzellik hem de ruhsal açıdan kişiye kazandırdığı faydalar nedeniyle pek çok gümüş aksesuar kullanan kadın ve erkek tarafından tercih ediliyor.

#3
Foto - Opal cevheri rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın en önemli bölgeleri arasında olduğu kanaatine varılmış. Opal taşının özellikle iki cinsinin, dünyada sadece bu yöreye has olduğu da ulaşılan sonuçlardan biri olmuş. Bu iki opalin birincisine, zümrüt madenine benzemesi nedeniyle 'zümrüt opal' adı verilmiş; diğeri ise, kendine özgü desen renk ve motifleriyle manzaralar içerdiğinden 'manzara opal' olarak adlandırılmış. Özellikle kalite ve az bulunurluk açısından değer taşıyan opal taşı diğer madenlerin aksine, yerin yüzlerce metre altından çıkarılmıyor. Yerkabuğunda ya da yerin birkaç metre altında bazı bölümlerde bulunabiliyor. Şeffaflığı, özellikle yeşil rengi ve üzerindeki ebru desenini andıran oluşumlarıyla oldukça etkileyici görünüyor.

Opal cevheri rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın en önemli bölgeleri arasında olduğu kanaatine varılmış. Opal taşının özellikle iki cinsinin, dünyada sadece bu yöreye has olduğu da ulaşılan sonuçlardan biri olmuş. Bu iki opalin birincisine, zümrüt madenine benzemesi nedeniyle 'zümrüt opal' adı verilmiş; diğeri ise, kendine özgü desen renk ve motifleriyle manzaralar içerdiğinden 'manzara opal' olarak adlandırılmış. Özellikle kalite ve az bulunurluk açısından değer taşıyan opal taşı diğer madenlerin aksine, yerin yüzlerce metre altından çıkarılmıyor. Yerkabuğunda ya da yerin birkaç metre altında bazı bölümlerde bulunabiliyor. Şeffaflığı, özellikle yeşil rengi ve üzerindeki ebru desenini andıran oluşumlarıyla oldukça etkileyici görünüyor.

#4
Foto - TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ- Opal cevheri Erzurum Şenkaya bölgesinin Turna köyüne muayeneye giden bir doktor tarafından tesadüfen bulunmuştur. Bu taşın en değerli türü zümrüt opal ve manzara opaldir. Opal taşının üzerinde kendine has kişiye özel gibi biricik tarzda ince desenler bulunur bu nedenle taşa manzara adı verilmiştir.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ- Opal cevheri Erzurum Şenkaya bölgesinin Turna köyüne muayeneye giden bir doktor tarafından tesadüfen bulunmuştur. Bu taşın en değerli türü zümrüt opal ve manzara opaldir. Opal taşının üzerinde kendine has kişiye özel gibi biricik tarzda ince desenler bulunur bu nedenle taşa manzara adı verilmiştir.

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