2022-12-07 07:22:40 Emeklilerin 2023 zamları ne kadar oldu?
Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranları konusunda da son viraja girildi. Açıklanan yüzde 84.39’luk enflasyon ile memur ve emekliler için enflasyon farkı oluşacağı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yeni yıl zamları netleşmeye başladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 2023 başı için emeklilerin kesinleşen zam oranları ve bu oranın üzerinde alabileceği hakları bugün köşesinde kaleme aldı...