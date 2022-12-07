Emeklilerin 2023 zamları ne kadar oldu?

SSK VE BAĞ-KUR’LU NE KADAR ALACAK * GELELİM SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumuna. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14.5 zam kesin gözüküyor. Bu söylediğimiz 5 aylık enflasyona göre; 6 aylık enflasyon açıklandığında zam oranı kesinleşecek ve bu rakamın da üzerine çıkabilir.