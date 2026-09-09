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Ekonomi
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Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

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Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminleri sonrasında milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zam oranları şekillenmeye başladı. Yapılan son hesaplamalara göre enflasyon hedeflerinin tutması halinde en düşük emekli aylığının 25 bin 671 TL seviyesine yükselmesi beklenirken, ekonomistler enerji zamlarıyla birlikte bu rakamın daha da yukarı tırmanabileceği uyarısında bulunuyor. Kulislerde konuşulan bu dev rakamlar milyonlarca vatandaşın alım gücü umutlarını yeniden canlandırdı.

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Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Hükümetin açıkladığı 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki enflasyon tahminleri, yeni yılda emekli maaşlarına yapılması muhtemel zam oranlarını ve en düşük emekli aylığı beklentilerini gündeme taşıdı. OVP'deki makroekonomik hedefler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, mevcut düzenlemelerin ve tahminlerin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının 25 bin 671 TL seviyesine yükseleceği öngörüldü.

#2
Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, açıklanan OVP verileri ışığında emekli aylıklarına yansıyacak olası zam oranlarını değerlendirdi.

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Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

OVP’de 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak revize edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, bu tahminin tutması durumunda 2027 yılı ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alacağını belirtti. Yapılan hesaplamalara göre bu artış oranları çerçevesinde en düşük emekli maaşına 2 bin 119 TL'lik bir fark eklenecek. Böylece en düşük emekli aylığı 25 bin 671,68 TL seviyesine ulaşacak.

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Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Saha verileri ve enerji fiyatlarındaki artış dikkate alındığında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 düzeyinde gerçekleşmesinin daha gerçekçi bir tablo sunduğunu ifade eden Yılmaz, alternatif zam senaryosunu şu sözlerle paylaştı: "Gelişmeler 2026 enflasyonunun enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 31-32 bandında gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olacağını göstermektedir. Buna göre memur ve memur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 9,3, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam yüzde 11,3 olmaktadır."

#5
Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Yeni OVP’de 2027 yılı enflasyon hedefinin yüzde 21 olarak belirlendiğini kaydeden Yılmaz, bir önceki program hedeflerine göre sapma oranının yüzde 133 gibi yüksek bir seviyede kaldığına dikkat çekti.

#6
Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Motorin ve benzin fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu doğrudan tetiklediğini belirten Yılmaz, önümüzdeki aylarda elektrik ve doğal gaza gelebilecek olası zamların fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı artıracağı uyarısında bulundu.

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Foto - Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

Motorinin litre fiyatının birçok noktada 90 TL sınırına ulaştığını ve yılbaşından bu yana yüzde 67 arttığını bildiren Yılmaz, eşel mobil sisteminin uygulanmaması halinde motorinin 101 TL, yüzde 47 artış gösteren benzinin ise 90 TL seviyelerine çıkabileceğini vurguladı. Enerji maliyetlerindeki bu baskının, emeklilerin alım gücü ve maaş zamları üzerindeki belirleyici rolünü koruduğu ifade edildi.

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Yorumlar

serkan

İnsanlarla 25.000 tl maas alacaksinuz diye dalga gecmeyin emeklileri aşagilamayin, bu parayla 100metre oteye gidemezsiniz

Abdullah

Uçmuş  kesin
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