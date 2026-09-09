Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor
Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminleri sonrasında milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı zam oranları şekillenmeye başladı. Yapılan son hesaplamalara göre enflasyon hedeflerinin tutması halinde en düşük emekli aylığının 25 bin 671 TL seviyesine yükselmesi beklenirken, ekonomistler enerji zamlarıyla birlikte bu rakamın daha da yukarı tırmanabileceği uyarısında bulunuyor. Kulislerde konuşulan bu dev rakamlar milyonlarca vatandaşın alım gücü umutlarını yeniden canlandırdı.