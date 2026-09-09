Emeklilere OVP sonrası büyük zam müjdesi: Rakam netleşti, maaş resmen uçuyor

OVP’de 2026 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak revize edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, bu tahminin tutması durumunda 2027 yılı ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alacağını belirtti. Yapılan hesaplamalara göre bu artış oranları çerçevesinde en düşük emekli maaşına 2 bin 119 TL'lik bir fark eklenecek. Böylece en düşük emekli aylığı 25 bin 671,68 TL seviyesine ulaşacak.