Yunan adaları alev alev! Halk kaçacak yer arıyor
Yunanistan'ın Siros Adası'nda alevlerin esiri olan çaresiz bölge halkı büyük bir korkuyla kaçışırken, yangının yerleşim yerlerine sıçraması üzerine yetkililer acil tahliye kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan'ın Siros Adası'nda alevlerin esiri olan çaresiz bölge halkı büyük bir korkuyla kaçışırken, yangının yerleşim yerlerine sıçraması üzerine yetkililer acil tahliye kararı aldı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Siros Adası'nın Ambela bölgesinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı.
Kuvvetli rüzgarların etkili olduğu bölgede sivil savunma birimleri, Tria Lagkonia yerleşimindeki vatandaşlara cep telefonları üzerinden gönderilen 112 acil durum mesajıyla Ermupoli yönüne tahliye çağrısında bulundu.
Yangına 10 itfaiyeci, 3 araç, 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale edilirken belediyeye ait su tankerleri ve gönüllüler de çalışmalara destek verdi.
Siros-Ermupoli Belediye Başkanı Aleksandros Atanasiu, yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini belirtti.
Yunanistan'da son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede bulunuyor.
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