Emekli olduktan sonra çalışacak EYT'liye yol haritası

MAAŞTA DÜŞÜŞ OLMAZ İşyerine EYT’den emeklilik hakkıyla ayrılacağını SGK yazısıyla bildirenler kıdem tazminatı, birikmiş izin paraları gibi haklarını alacak ve iş sözleşmesini sonlandıracak. Emekli adayı daha sonra SGK’ya emeklilik başvurusu yapacak. Bu başvuru SGK şubelerine direkt gidip yapılabildiği gibi, e-Devlet üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Eğer çalışan aynı işyerinde devam edecekse bir iki gün sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak, SGK’ya işe giriş bildirgesi verilecek. Bu durumda çalışmasına destek primine tabi olarak devam edecek. Destek primi emeklinin maşında bir azalmaya neden olmuyor. Yani emekli, aylığıyla birlikte işyerinde hakkettiği ücreti de alıyor. Çalışan emeklinin işverene maliyeti normal çalışana göre daha fazla. Hükümet bu noktada adalet sağlamak için destek priminde 5 puanlık indirim yapacak. Böylece emekli ile normal çalışanın işverene maliyeti eşitlenecek örneğin asgari ücretli çalışanda ortaya çıkan 400-500 liralık prim farkı ortadan kalkacak.