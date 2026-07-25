Toprağın altından hazine fışkıracak: Altın umudu taşıyan 11 il Türkiye'ye duyuruldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA verileriyle Türkiye'nin altın potansiyeli yüksek olan illeri açıklandı. 11 ilde büyük rezervler olduğu tahmin ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA verileriyle Türkiye'nin altın potansiyeli yüksek olan illeri açıklandı. 11 ilde büyük rezervler olduğu tahmin ediliyor.
Avrupa'nın en büyük açık ocak madenlerinden tarihi antik sahalara kadar en kritik üretim merkezleri sıralanırken, jeolojik incelemelerin yoğunlaştığı 27 resmi potansiyel saha da tek tek açıklandı. İşte Türkiye'de madencilikte yeni dönemi başlatan 11 ilin tam sıralaması ve mercek altındaki o sahalar...
Türkiye'de madencilik sektörünün gözü kulağı yeni altın arama sahalarına ve potansiyel rezerv alanlarına çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verileri ışığında; mevcut işletilen madenler, arama ruhsatlı potansiyel sahalar ve yan ürün olarak altın elde edilen yataklar değerlendirildiğinde Ege, Marmara ve Doğu Anadolu hattı stratejik önemini koruyor. İşte Türkiye'nin altın haritasındaki en kritik noktalar...
Türkiye'de aktif olarak işletilen modern altın madenlerinin büyük bir bölümü Batı Anadolu jeolojik kuşağında yer alıyor. Bölgedeki volkanik ve hidrotermal kayaç yapıları, yüksek cevherleşme potansiyeli sunuyor.
İzmir: Ovacık ve Efemçukuru sahaları. Manisa: Tarihten bu yana bilinen antik Sart altın sahası. Uşak: Avrupa'nın en büyük açık ocak altın madenlerinden biri olan Kışladağ.
Eskişehir: Kaymaz altın yatakları. Kuşak illeri: Çanakkale, Balıkesir, Kütahya ve Uşak hattı yeni arama ruhsatları ve sondaj çalışmaları için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.
Sadece Ege Bölgesi değil, Doğu Karadeniz’in dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun zengin volkanik kuşakları da altın üretiminde stratejik bir paya sahip.
Artvin: Cerattepe, Hot ve Seyitler sahaları. Gümüşhane: Mastra altın madeni. Erzincan: Çöpler sahası ile Doğu Anadolu'nun en yüksek rezervli merkezlerinden biri. Elazığ: Maden çeşitliliği ve potansiyeliyle arama çalışmalarının odağında.
Maden arama ruhsatları ve jeolojik saha araştırmalarında adı öne çıkan resmi potansiyel altın alanları ise şu şekilde: Dikkat çeken sahalar: İğneada, Şahinli, Madendağ, Altınoluk, Kartaldağ, Beyköy, Sülüklüköy, Dağardı, Karaağaç, Küre, Emirli, Arapdağı, Gicik, Terziali, Bolkardağı, Akıllıçay, Kisecik, Sayaca, Akoluk, Evliyatepe, Bakırtepe, Kırkpavli, Olucak, Kaletaş, Nazaruyuvası, Madenköy ve Darphane.
Bazı maden yataklarında ana hedef bakır, gümüş veya demir olsa da zenginleştirme tesislerinde ikincil ürün (yan ürün) olarak değerli miktarda altın kazanımı sağlanıyor. Altınoluk (Balıkesir) Küre (Kastamonu - Bakır cevheriyle birlikte) Keban ve Ergani (Elazığ / Diyarbakır - Bakır yatakları) Madenköy ve Murgul (Siirt / Artvin - Piritli bakır sahaları)
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