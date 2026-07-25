  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Toprağın altından hazine fışkıracak: Altın umudu taşıyan 11 il Türkiye'ye duyuruldu Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak Plastik kaplara dikkat: Kapalı plastik kaplar sağlam olsa da sağlık açısından iyi olmayabilir... Çağrı yaptılar Türk gemisine baskın emekli tümamirali çıldırttı: ROSALINE-A tekrarlandı, Türkiye bu arsızlara caydarma sağlamalıdır Üstü kapalı 'ambargo' çağrısı: 'Türkiye'den 3 milyar avroluk ithalat yapıyoruz' diyerek isyan etti Ankara can çekişiyor: Çökel yol otomobili yuttu! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz Davinson geri dönecek mi? Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kolombiyalı stoper kampa bekleniyor...
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı

Muğla’nın ormanlık alanda meydana gelen yangına 10 helikopter, 4 uçak ve 228 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#1
Foto - Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı

Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı

Yangına 10 helikopter, 4 uçak, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personelle müdahale ediliyor.

#4
Foto - Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı

Ekiplerin, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'de mide bulandıran görüntü!
Gündem

İzmir'de mide bulandıran görüntü!

İzmir'de 4 kişi çevrede bulunan insanlara aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladı. Mide bulandıran görüntü sosyal medyada gündem oldu. ..
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP'de istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel kurduğu Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. ..
Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı
Gündem

Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı

Survivor yarışmasıyla tanınan ve Güney Kıbrıs'ta gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taner Tolga Tarl..
CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı
Gündem

CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. ..
Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı
Gündem

Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın..
Barış Yarkadaş ile Atilla Taş arasında Cami tartışması
Gündem

Barış Yarkadaş ile Atilla Taş arasında Cami tartışması

CHP'nin eski milletvekillerinden ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'ın, Özgür Özel'in Hacı Bayram-ı Velî ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23