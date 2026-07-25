  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cem Küçük'ten gündeme oturan çıkış: Derdi intikam gibi görünüyor! Seçime doğru Yeni Parti'ye geçer Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak Toprağın altından hazine fışkıracak: Altın umudu taşıyan 11 il Türkiye'ye duyuruldu Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak Plastik kaplara dikkat: Kapalı plastik kaplar sağlam olsa da sağlık açısından iyi olmayabilir... Çağrı yaptılar Türk gemisine baskın emekli tümamirali çıldırttı: ROSALINE-A tekrarlandı, Türkiye bu arsızlara caydarma sağlamalıdır Üstü kapalı 'ambargo' çağrısı: 'Türkiye'den 3 milyar avroluk ithalat yapıyoruz' diyerek isyan etti
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan Verşinin, "Akkuyu Nükleer Santrali konusunda son durum ne? Sayın Erdoğan ve Putin’in bu projenin inşasını beraber duyurduğunu hatırlıyor. Bu proje kapsamında da olabilir onları tekrar bir arada görür müyüz?" sorusuna cevap verdi.

#2
Foto - Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Verşinin cevabında şunları söyledi: Liderlerimizin ikili görüşmeleri ve temasların kendileri tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Her halükarda, bu tür üst düzey temaslar bizim için en büyük önem ve anlam taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ikili ekonomik ve teknolojik iş birliğimizin çok önemli bir parçasıdır.

#3
Foto - Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Aslında, burada Türkiye’nin tamamen yeni bir alanda gerçekleştireceği bir atılım söz konusudur. Buna katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz. Bu yılın sonuna kadar santralin ilk reaktörünün devreye alınmalıdır. Aslında devreye alınacak; şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.

#4
Foto - Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte inşaatın gidişatını denetlemek üzere buraya düzenli olarak geliyor. Bu arada, ben de önümüzdeki aylarda Akkuyu Nükleer Santrali’ni ziyaret etmeyi planlıyorum.

#5
Foto - Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Türkiye’deki ve genel olarak tüm bölgedeki ilk nükleer santralin devreye alınmasının belirlediğimiz takvime uygun olarak gerçekleşeceğinden eminim. Bu büyük bir olay olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza
Gündem

Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza

Burdur'da silahla başından vurulduktan sonra 1 ay komada kalan 14 yaşındaki çocuk, gözlerini açar açmaz yaşadığı dehşeti anlattı. Kendisini ..
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP'de istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel kurduğu Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. ..
Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı
Gündem

Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı

Survivor yarışmasıyla tanınan ve Güney Kıbrıs'ta gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taner Tolga Tarl..
Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur! Kadın, erkek fark etmez
Kadın - Aile

Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur! Kadın, erkek fark etmez

Daha önce Hindistan cevizi yağının bu etkilerini muhtemelen duymamışsınızdır. Hindistan cevizi yağı, saçlardaki kırıkları onarır ve parlaklı..
Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!
Gündem

Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!

CHP’den ayrılıp Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar..
Bakan Kurum Malatya'da gençlerle buluştu
Eğitim

Bakan Kurum Malatya'da gençlerle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde bölgenin en büyük şehir kütüphanesini inceleyerek ders çalışa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23