Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan Verşinin, "Akkuyu Nükleer Santrali konusunda son durum ne? Sayın Erdoğan ve Putin’in bu projenin inşasını beraber duyurduğunu hatırlıyor. Bu proje kapsamında da olabilir onları tekrar bir arada görür müyüz?" sorusuna cevap verdi.
Verşinin cevabında şunları söyledi: Liderlerimizin ikili görüşmeleri ve temasların kendileri tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Her halükarda, bu tür üst düzey temaslar bizim için en büyük önem ve anlam taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ikili ekonomik ve teknolojik iş birliğimizin çok önemli bir parçasıdır.
Aslında, burada Türkiye’nin tamamen yeni bir alanda gerçekleştireceği bir atılım söz konusudur. Buna katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz. Bu yılın sonuna kadar santralin ilk reaktörünün devreye alınmalıdır. Aslında devreye alınacak; şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte inşaatın gidişatını denetlemek üzere buraya düzenli olarak geliyor. Bu arada, ben de önümüzdeki aylarda Akkuyu Nükleer Santrali’ni ziyaret etmeyi planlıyorum.
Türkiye’deki ve genel olarak tüm bölgedeki ilk nükleer santralin devreye alınmasının belirlediğimiz takvime uygun olarak gerçekleşeceğinden eminim. Bu büyük bir olay olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23