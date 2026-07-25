Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak

Verşinin cevabında şunları söyledi: Liderlerimizin ikili görüşmeleri ve temasların kendileri tarafından belirleneceğini düşünüyorum. Her halükarda, bu tür üst düzey temaslar bizim için en büyük önem ve anlam taşımaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ikili ekonomik ve teknolojik iş birliğimizin çok önemli bir parçasıdır.