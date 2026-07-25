Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

"Ayı saldırınca ben sol elimle karşı koyunca direkt elim ağzına geldi. Elimi ısırdı. Yerde bayağı mücadele ettim kürekle. Ondan sonra bıraktı. Ayı kaçınca ben de uzaklaştım. Elim çok kanıyordu. Parmaklarım kırıktı. Arabanın yanına kadar gittim. Arkadaş geldi, sonra ambulans geldi. Ayının vurulması yasak. Cezası var. İnsanlar öldüğünde nasıl olacak peki. Bunun bir çaresine bakılması lazım. Hayvanseverler tepki gösterecek ama insan canı da o kadar ucuz değil."