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Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

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Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

Erzincan Tercan'da ayçiçeği tarlasını sulayan İsmail Tirifi, ayı saldırısına uğradı.

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Foto - Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

Erzincan’da ayçiçeği tarlasını sulayan 53 yaşındaki İsmail Tirifi, ayı saldırısında ölümden döndü. İlçeye bağlı Bağpınar köyünde yaşayan İsmail Tirifi (53), ayçiçeği ekili tarlasını sularken bir ayının saldırısına uğradı.

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Foto - Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

Kolundan yaralanan Tirifi, tarladan uzaklaşarak çevredekilerden yardım istedi.

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Foto - Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Tirifi'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

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Foto - Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

Tedavi altına alınan Tirifi, ayçiçeği tarlasını sularken aniden ayının saldırdığını belirterek şunları söyledi:

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Foto - Çiftçi kürekle mücadele ederek kurtuldu! Ayı saldırısında ölümden döndü

"Ayı saldırınca ben sol elimle karşı koyunca direkt elim ağzına geldi. Elimi ısırdı. Yerde bayağı mücadele ettim kürekle. Ondan sonra bıraktı. Ayı kaçınca ben de uzaklaştım. Elim çok kanıyordu. Parmaklarım kırıktı. Arabanın yanına kadar gittim. Arkadaş geldi, sonra ambulans geldi. Ayının vurulması yasak. Cezası var. İnsanlar öldüğünde nasıl olacak peki. Bunun bir çaresine bakılması lazım. Hayvanseverler tepki gösterecek ama insan canı da o kadar ucuz değil."

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