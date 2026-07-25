Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum
Savunma uzmanı Turan Oğuz, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili yayılan söylentilerle ilgili olarak "Üzüntüyle takip ediyorum" değerlendirmesini yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma uzmanı Turan Oğuz, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili yayılan söylentilerle ilgili olarak "Üzüntüyle takip ediyorum" değerlendirmesini yaptı.
Turan Oğuz, Türkiye'nin yerli ve milli savunma ürünleri hakkında televizyon ve sosyal medyada popüler açıklamalar yapılmasına tepki gösterdi.
Yapım aşaması devam eden ürünlerle ilgili resmi makamlardan önce tarih vermenin ve son durumla ilgili bilgi aktarmanın yanlış olduğunu savunan Oğuz, sahneye çıkması beklenen silahların bu nedenle yıpratıldığını ve halkın istemeden de olsa yanıltıldığını vurguladı.
Oğuz yaptığı açıklamada, "KAAN hakkında yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum.“Sızıntı haberciliği” refleksi ile yapılan hatalı açıklamalar uzun vadede hem kamuoyunun güvenini sarsmakta hem de çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemekte. Lütfen kritik/popüler haberlerde resmi makamlardan açıklama gelmedikçe dikkate almayalım" dedi.
Oğuz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi: Hep diyorum, ne yazık ki bir kere daha tekrar edeceğim. İyi olanları tenzih ederim ama çoğu TSK personeli emekli olup arkasındaki TSK'nın büyük ve engin gücünü kaybedince çocuk gibi saçmalamaya başlıyor, böylece anlıyoruz ki çoğunun gücü kendi kalitelerinden değil TSK'nın engin imkanlarını, gücünü ve büyüklüğünü kullanmasından geliyor. Medya "emekli personel kreşi" gibi.
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