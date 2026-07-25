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Cem Küçük'ten gündeme oturan çıkış: Derdi intikam gibi görünüyor! Seçime doğru Yeni Parti'ye geçer Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Bu büyük olay olacak Toprağın altından hazine fışkıracak: Altın umudu taşıyan 11 il Türkiye'ye duyuruldu Muğla'da orman yangını! 10 helikopter ve 4 uçak havalandı Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak Plastik kaplara dikkat: Kapalı plastik kaplar sağlam olsa da sağlık açısından iyi olmayabilir... Çağrı yaptılar Türk gemisine baskın emekli tümamirali çıldırttı: ROSALINE-A tekrarlandı, Türkiye bu arsızlara caydarma sağlamalıdır Üstü kapalı 'ambargo' çağrısı: 'Türkiye'den 3 milyar avroluk ithalat yapıyoruz' diyerek isyan etti
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Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

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Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

Savunma uzmanı Turan Oğuz, Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili yayılan söylentilerle ilgili olarak "Üzüntüyle takip ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

#1
Foto - Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

Turan Oğuz, Türkiye'nin yerli ve milli savunma ürünleri hakkında televizyon ve sosyal medyada popüler açıklamalar yapılmasına tepki gösterdi.

#2
Foto - Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

Yapım aşaması devam eden ürünlerle ilgili resmi makamlardan önce tarih vermenin ve son durumla ilgili bilgi aktarmanın yanlış olduğunu savunan Oğuz, sahneye çıkması beklenen silahların bu nedenle yıpratıldığını ve halkın istemeden de olsa yanıltıldığını vurguladı.

#3
Foto - Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

Oğuz yaptığı açıklamada, "KAAN hakkında yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum.“Sızıntı haberciliği” refleksi ile yapılan hatalı açıklamalar uzun vadede hem kamuoyunun güvenini sarsmakta hem de çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilemekte. Lütfen kritik/popüler haberlerde resmi makamlardan açıklama gelmedikçe dikkate almayalım" dedi.

#4
Foto - Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

Oğuz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi: Hep diyorum, ne yazık ki bir kere daha tekrar edeceğim. İyi olanları tenzih ederim ama çoğu TSK personeli emekli olup arkasındaki TSK'nın büyük ve engin gücünü kaybedince çocuk gibi saçmalamaya başlıyor, böylece anlıyoruz ki çoğunun gücü kendi kalitelerinden değil TSK'nın engin imkanlarını, gücünü ve büyüklüğünü kullanmasından geliyor. Medya "emekli personel kreşi" gibi.

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