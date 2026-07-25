Turan Oğuz'dan MMU Kaan açıklaması: Yayılan söylentileri hayret ve üzüntüyle takip ediyorum

Oğuz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi: Hep diyorum, ne yazık ki bir kere daha tekrar edeceğim. İyi olanları tenzih ederim ama çoğu TSK personeli emekli olup arkasındaki TSK'nın büyük ve engin gücünü kaybedince çocuk gibi saçmalamaya başlıyor, böylece anlıyoruz ki çoğunun gücü kendi kalitelerinden değil TSK'nın engin imkanlarını, gücünü ve büyüklüğünü kullanmasından geliyor. Medya "emekli personel kreşi" gibi.