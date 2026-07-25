Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak
Türkiye'de rezervlerinin büyük bölümü Batı Anadolu'da bulunan ve "beyaz petrol" olarak anılan jeotermal kaynak için İzmir'de düğmeye basılıyor. Sondaj faaliyetlerine başlanacak.
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Türkiye'de rezervlerinin büyük bölümü Batı Anadolu'da bulunan ve "beyaz petrol" olarak anılan jeotermal kaynak için İzmir'de düğmeye basılıyor. Sondaj faaliyetlerine başlanacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden düzenlenen 1648 (ER:3423019) ve 1663 (ER:3445454) ruhsat numaralı mücavir iki adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatına sahip Togan Akkoç jeotermal kaynak arama çalışmalarına başlayacak.
Çalışmalar İzmir ili Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi ile Uğur Mumcu Mahallesi sınırları içinde gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında 6 adet sondaj kuyusu açılacak. Sondaj kuyuları en fazla 650 metre derinlikte olacak. Planlanan jeotermal kaynak arama (sondaj) faaliyeti kapsamında 6 kuyu süresi 12-18 ay olacak. ak
Arama faaliyetleri sonunda jeotermal kaynağa ulaşılması ve kaynaktan da yeterli ve istenilen verimin alınması durumunda kaynak, seracılık, termal turizm veya ısıtmada değerlendirilecek.
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