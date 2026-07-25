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Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak

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Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak

Türkiye'de rezervlerinin büyük bölümü Batı Anadolu'da bulunan ve "beyaz petrol" olarak anılan jeotermal kaynak için İzmir'de düğmeye basılıyor. Sondaj faaliyetlerine başlanacak.

#1
Foto - Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden düzenlenen 1648 (ER:3423019) ve 1663 (ER:3445454) ruhsat numaralı mücavir iki adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatına sahip Togan Akkoç jeotermal kaynak arama çalışmalarına başlayacak.

#2
Foto - Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak

Çalışmalar İzmir ili Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi ile Uğur Mumcu Mahallesi sınırları içinde gerçekleştirilecek. 

#3
Foto - Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak

Proje kapsamında 6 adet sondaj kuyusu açılacak. Sondaj kuyuları en fazla 650 metre derinlikte olacak. Planlanan jeotermal kaynak arama (sondaj) faaliyeti kapsamında 6 kuyu süresi 12-18 ay olacak. ak

#4
Foto - Tüm İzmir nefesini tuttu: Petrol gibi yerin altından çıkacak

Arama faaliyetleri sonunda jeotermal kaynağa ulaşılması ve kaynaktan da yeterli ve istenilen verimin alınması durumunda kaynak, seracılık, termal turizm veya ısıtmada değerlendirilecek. 

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