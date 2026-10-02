Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından "yurt dışında çalıştığı" gerekçesiyle isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilen ve emeklilik hakkı elinden alınan vatandaşlar için Bursa'daki bir iş mahkemesinden emsal niteliğinde karar çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un duyurduğu bu kritik kararda, mahkeme kurumun iptal işlemini haksız bularak silinen sürelerin yeniden canlandırılmasına ve davacının yaşlılık aylığına hak kazandığına hükmetti. Bu gelişme, aynı mağduriyeti yaşayan binlerce gurbetçi ve vatandaş için yeni bir hukuki başvuru yolu açtı.