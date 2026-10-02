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Ekonomi
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Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

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Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından "yurt dışında çalıştığı" gerekçesiyle isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilen ve emeklilik hakkı elinden alınan vatandaşlar için Bursa'daki bir iş mahkemesinden emsal niteliğinde karar çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un duyurduğu bu kritik kararda, mahkeme kurumun iptal işlemini haksız bularak silinen sürelerin yeniden canlandırılmasına ve davacının yaşlılık aylığına hak kazandığına hükmetti. Bu gelişme, aynı mağduriyeti yaşayan binlerce gurbetçi ve vatandaş için yeni bir hukuki başvuru yolu açtı.

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Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

Yurt dışında çalışan ve Türkiye'den emekli olmak için isteğe bağlı sigorta primi ödeyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir yargı kararına imza atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalılık süreleri iptal edilerek emeklilik hakları ellerinden alınan vatandaşlar için örnek teşkil edecek karar, Bursa'daki bir İş Mahkemesi'nden geldi.

#2
Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un X hesabı üzerinden duyurduğu 2026 tarihli mahkeme kararı, mağduriyet yaşayan gurbetçiler ve yurt dışında çalışırken prim ödeyenler için yeni bir hukuki yol açtı. Dava konusu olan olayda, geçmiş yıllarda isteğe bağlı sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen bir vatandaşın sigortalılık süresi, "yurt dışında çalıştığı" gerekçe gösterilerek SGK tarafından tek taraflı olarak iptal edildi.

#3
Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

Bu iptal işlemi nedeniyle prim gün sayısı düşen vatandaş, hak ettiği yaşlılık aylığına (emeklilik maaşı) kavuşamadı. Konunun yargıya taşınmasının ardından dosyayı ve somut olayın koşullarını inceleyen Bursa İş Mahkemesi, dikkat çekici bir karara imza attı. Mahkeme, SGK'nin iptal işlemini haksız bularak silinen isteğe bağlı sigortalılık sürelerinin ihyasına (yeniden canlandırılmasına) karar verdi.

#4
Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

Bu sürelerin hesaba katılmasıyla birlikte, davacının yaşlılık aylığına hak kazandığı resmen tespit edildi. Kararı kamuoyuyla paylaşan Özgür Erdursun, aynı mağduriyeti yaşayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. SGK uygulamaları nedeniyle emeklilik hakkı elinden alınan kişilerin hukuki arayışa girmesi gerektiğini belirten Erdursun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

"Yurt dışında bulunduğunuz veya çalıştığınız gerekçesiyle isteğe bağlı sigorta süreleriniz SGK tarafından iptal edilmiş ve bu nedenle emeklilik hakkınız etkilenmişse, hukuki durumunuzun ayrıca değerlendirilmesi ve koşullarınız uygunsa yargı yoluna başvurulması mümkün olabilir."

#6
Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

Söz konusu kararın ardından, benzer sebeplerle emeklilik başvuruları reddedilen veya maaşları bağlandıktan sonra iptal edilen çok sayıda vatandaşın, gasp edilen haklarını geri almak için iş mahkemelerine başvurması bekleniyor.

#7
Foto - Emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! Silinen primler mahkeme kararıyla geri dönüyor

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