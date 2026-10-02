SAS komandoları bunu nasıl yapıyor: Yıllardır merak edilen sır ortaya çıktı

Üsteğmen S. ise SAS komandosu olmanın yüksek bir disiplin ve adanmışlık gerektirdiğini belirterek, "SAS komandosu olabilmek, uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin başarıyla tamamlanmasını gerektiriyor. Yaklaşık 1 yıl süren bu eğitimde, geçmiş yıllarda kursu başarıyla tamamlayan personel oranının yüzde 30'un altında olması, bu mesleğin ne denli yüksek bir disiplin, dayanıklılık ve adanmışlık gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor. SAS komandoları, gidilen görevlerin yanı sıra haftalık eğitim planlamasına istinaden atış, dalış, tahrip, helikopter ve arazi eğitimlerini birliğimize tahsisli eğitim sahalarında birinci öncelik emniyet prensibiyle gerçekleştirmektedir." diye konuştu. SAS komandosunun fiziksel ve zihinsel olarak her an göreve hazır olduğunu belirten Üsteğmen S., "Bunun yanı sıra, personelin fiziksel gelişimini haftanın her günü icra ettiğimiz kara fizik kondüsyon ve deniz fizik kondüsyon eğitimleriyle de desteklemeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız işin gerektirdiği fiziksel ve mental dayanıklılığı ancak sürekli ve disiplinli bir eğitimle geliştirebiliriz. Eğitimlerimiz sadece fiziksel dayanıklılığa değil, sabır, soğukkanlılık, dikkat ve karar verme yeteneğine dayanıyor" ifadelerini kullandı.