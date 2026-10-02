Ağrı’daki “Nuh’un Gemisi” sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ne yönelik 5 farklı ülkeden 20 araştırmacının katılımıyla yürütülen 3 aylık kapsamlı saha çalışmaları başarıyla tamamlandı. Alandan toplanan 360'a yakın toprak numunesinin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi laboratuvarlarında titizlikle inceleneceğini belirten Vali Önder Bozkurt, bilimsel kesinlik için laboratuvar sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.