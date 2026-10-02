Ağrı’daki “Nuh’un Gemisi” sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Birkaç noktada bu konuyla ilgili araştırmalarda da bilimsel netlik şu an için henüz söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada bizler de kamu kurumlarının koordinasyonu anlamında, bilimin ışığında araştırma ekibine her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Bu tarz araştırmaların turizme, yerel ekonomiye ve bilimsel çalışmalara katkıları var. Elde edilecek sonuçlar kitaplarda, sempozyumlarda, bildirilerde ve makalelerde yer alacak, arkeoloji, jeoloji ve jeofizik alanında çalışan uzmanların yanı sıra üniversitelerin ve öğrencilerin de yararlanabileceği bir birikim oluşturacak" diye konuştu.