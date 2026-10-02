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Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

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Ağrı’daki “Nuh’un Gemisi” sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ne yönelik 5 farklı ülkeden 20 araştırmacının katılımıyla yürütülen 3 aylık kapsamlı saha çalışmaları başarıyla tamamlandı. Alandan toplanan 360'a yakın toprak numunesinin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi laboratuvarlarında titizlikle inceleneceğini belirten Vali Önder Bozkurt, bilimsel kesinlik için laboratuvar sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Üzengili köyü sınırlarında bulunan ve Durupınar Formasyonu olarak adlandırılan alanda Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalar tamamlandı. 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı katıldı. Jeofizik, jeoloji ve arkeoloji başta olmak üzere farklı disiplinlerin bir araya getirildiği araştırmada elde edilen veriler, bundan sonraki süreçte laboratuvar ortamında incelenecek.

#2
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu düşünülen alanda incelemelerde bulunan Vali Önder Bozkurt, araştırma ekibinin gerekli izin süreçlerinin ardından bölgede yaklaşık üç ay boyunca çalışma yürüttüğünü belirterek, projenin farklı bilim dallarını bir araya getirdiğini söyledi. Bozkurt, "Özellikle araştırma birçok farklı disiplini bir araya getiriyor. Hem jeofizik hem jeoloji hem de arkeoloji bilimleri. Hatta teoloji bilimini de bunun içerisine dahil etmek mümkün. Sizlerin de malum olduğu üzere Nuh'un Gemisi ve Nuh'un Tufanı birçok semavi dinin kitaplarında ve kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde ve surelerde de geçmektedir.

#3
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

İşte bu noktada bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde, özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla bir araya gelmiş olacak. Söylediğim gibi, beş farklı ülkeden 20'ye yakın araştırmacı burada görev aldı ve üç aylık çalışmalarını tamamladılar. Kış döneminde alandan gerek toprak numuneleri gerekse yeraltı gözlem cihazlarından elde ettikleri bulguları laboratuvar ortamında analiz edecekler.

#4
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak ve sonuçları bilim dünyasına katkı anlamında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

#5
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Nuh'un Gemisi'nin söz konusu alanda bulunup bulunmadığına ilişkin henüz bilimsel bir kesinliğin olmadığını vurgulayan Vali Bozkurt, elde edilecek sonuçların beklenmesi gerektiğini belirtti. Bozkurt, "Şu an itibarıyla akademisyenlerimizden, araştırma ekibinin başındaki hocamızdan aldığımız bilgiler çerçevesinde bilimsel net bir kesinlik şu an için söz konusu değil. Nuh'un Gemisi'nin bu alanda olabileceğiyle ilgili bütün bilim çalışmaları, akademik literatür çalışmaları ele alınarak, teknolojik ve arkeolojik kazı ve aletlerle ortaya konulacak çalışmaların sonucunda belli bir noktaya belki ulaşılabilecek.

#6
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Birkaç noktada bu konuyla ilgili araştırmalarda da bilimsel netlik şu an için henüz söz konusu değil. Dolayısıyla bu noktada bizler de kamu kurumlarının koordinasyonu anlamında, bilimin ışığında araştırma ekibine her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyoruz. Bu tarz araştırmaların turizme, yerel ekonomiye ve bilimsel çalışmalara katkıları var. Elde edilecek sonuçlar kitaplarda, sempozyumlarda, bildirilerde ve makalelerde yer alacak, arkeoloji, jeoloji ve jeofizik alanında çalışan uzmanların yanı sıra üniversitelerin ve öğrencilerin de yararlanabileceği bir birikim oluşturacak" diye konuştu.

#7
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

Bozkurt, araştırmaların Ağrı'nın tanıtımına ve turizmine de katkı sağladığını belirterek, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Durupınar Formasyonu'nun yanı sıra Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı da ziyaret ettiğini söyledi. Araştırmadan elde edilecek bilimsel sonuçların açıklanmasının ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı resmi ve bilimsel açıklamaların takip edilmesini istedi.

#8
Foto - Ağrı’daki "Nuh’un Gemisi" sırrında gerçeğe çok az kaldı! 360 toprak numunesi her şeyi çözecek

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