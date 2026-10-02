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Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu

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Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu

Gazeteci Yusuf Kaplan, Azerbaycan'da 28 Şubat'ı aratmayan görüntülerin ardından Bakü yönetimiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Foto - Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu

Azerbaycan'da geçtiğimiz günlerde başörtülü öğrenciler okullara alınmadı, öğrenciler gözyaşlarıyla geri döndü. Yaşanan görüntüler, Türkiye'deki 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.

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Foto - Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu

Gazeteci Yusuf Kaplan söz konusu düzenlemenin tüm ülkeyi kapmadığını ifade ederek ikazlarının karşılık bulduğunu savundu.

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Foto - Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu

Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Azerbaycan’da başörtüsü yasağının resmî / genel bir uygulama olmadığı anlaşıldı. Eski komünist düzen kalıntısı bazı okul yöneticileri kendi kafalarına göre keyfî yasaklama yapmışlar.

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Foto - Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu

Ancak Türkiye’den yaptığımız kardeşâne ikazların etkisi büyük oldu. Meselâ, dün başörtüsünü yasaklayan bu fotoğraftaki okul, bugün itibariyle yasağı kaldırdı. Bu güzel haber. Can Azerbaycan’ın Türkiye’ye kulak kesilmesi de çok iyi bir haber" dedi.

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