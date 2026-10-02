Yusuf Kaplan'dan flaş sözler: Azerbaycan'a yaptığımız ikaz karşılık buldu
Gazeteci Yusuf Kaplan, Azerbaycan'da 28 Şubat'ı aratmayan görüntülerin ardından Bakü yönetimiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Yusuf Kaplan, Azerbaycan'da 28 Şubat'ı aratmayan görüntülerin ardından Bakü yönetimiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Azerbaycan'da geçtiğimiz günlerde başörtülü öğrenciler okullara alınmadı, öğrenciler gözyaşlarıyla geri döndü. Yaşanan görüntüler, Türkiye'deki 28 Şubat sürecini akıllara getirdi.
Gazeteci Yusuf Kaplan söz konusu düzenlemenin tüm ülkeyi kapmadığını ifade ederek ikazlarının karşılık bulduğunu savundu.
Yusuf Kaplan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Azerbaycan’da başörtüsü yasağının resmî / genel bir uygulama olmadığı anlaşıldı. Eski komünist düzen kalıntısı bazı okul yöneticileri kendi kafalarına göre keyfî yasaklama yapmışlar.
Ancak Türkiye’den yaptığımız kardeşâne ikazların etkisi büyük oldu. Meselâ, dün başörtüsünü yasaklayan bu fotoğraftaki okul, bugün itibariyle yasağı kaldırdı. Bu güzel haber. Can Azerbaycan’ın Türkiye’ye kulak kesilmesi de çok iyi bir haber" dedi.
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