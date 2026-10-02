Japon devi seviyeyi yükseltiyor: Ultra lüks modeli satışa çıkarıyor!
Japon otomobil üreticisi Toyota, lüks modeli Century'yi küresel pazarda satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Japon otomobil üreticisi Toyota, lüks modeli Century'yi küresel pazarda satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Japon otomotiv devi Toyota, Lexus modellerinin üzerinde konumlandırdığı bağımsız ultra lüks markası Century'yi küresel pazara açmak için somut adımlar atmaya başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın Detroit ziyaretinde bizzat kullandığı Century SUV, markanın uluslararası arenaya açılma niyetinin en net işareti oldu.
ULTRA LÜKS SEGMENTTE KÜRESEL REKABET Yaklaşık 60 yıldır Japonya'da imparatorluk ailesi ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından tercih edilen Century, Rolls-Royce, Bentley ve Maybach gibi dünya devlerine doğrudan rakip olacak.
Japon işçiliği ve ölçülü lüks anlayışını temsil eden marka, V6 motorlu SUV modelini Çin ve Orta Doğu'nun ardından yeni uluslararası pazarlara da ulaştırmayı hedefliyor.
Toyota Teknoloji Direktörü Hiroki Nakajima modelin artık küresel bir kimlik taşıdığını belirtirken, şirket geçtiğimiz yıl tanıttığı dikkat çekici coupe konseptiyle aileyi genişleteceğinin sinyallerini verdi.
Century'nin ürün gamının zirvesine yerleşmesi sayesinde, Lexus markası da geniş lüks pazarında kendi hedeflerine odaklanma özgürlüğü kazanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23