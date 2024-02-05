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Yaşam
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Emekli adam 41 bin TL'den böyle oldu

2024-02-05 15:44:10
Emekli adam 41 bin TL'den böyle oldu

Adana'da yaşayan emekli adam, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

#1
Foto - Emekli adam 41 bin TL'den böyle oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde telefon dolandırıcıları özel bir bankanın adını kullanarak emekli adamı telefonla dolandırıp 41 bin TL borçlandırdı.

#2
Foto - Emekli adam 41 bin TL'den böyle oldu

Kozan’da 30 Ocak günü akşam saatlerinde bankadan aradıklarını söyleyerek kredi kartının limitinin artırılması gerektiğini ve bunun zorunlu olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları, 63 yaşındaki E.Ö.’yü telefonla konuşurken gelen mesajları söyleterek kredi kartından 41 bin lira borçlandırdı. 10 bin lira emekli maaşı ile borcu ödeme imkânını olmadığını kaydeden E.Ö., dolandırıcıların bir an önce bulunmasını isterken bankanın bu borcu affetmesini talep etti.

#3
Foto - Emekli adam 41 bin TL'den böyle oldu

E.Ö. yaşadıkları olay sonrası telefon hattını değiştirdiğini ve banka kredi kartını kullanıma kapattırdığını kaydederek artık arayan herkese şüpheyle yaklaştığını söyledi.

#4
Foto - Emekli adam 41 bin TL'den böyle oldu

E.Ö., 30 Ocak günü akşam saat 18.30 sularında bir numaradan arandığını belirterek, "Bana ismim ve soyadımla hitap edilerek müşterisi olduğum bankadan aradıklarını ve bankanın hediyesi olduğunu söylediler. Kredi kartımın limitinin yükseltilmesi gerektiğini ve bunun zorunlu olduğunu söyleyince ben de ilk başta 'gerek yok benim limitim yeter' dedim. Zorunlu olunca 'tamam' dedim. İlk başta inanmadım, size mesaj yolluyoruz diyerek ardından bankadan mesaj gelince gerçekten bankadan arandığıma ikna oldum. Gelen mesajları okudum, mobil uygulamaya girip gelen mesajlara onay vermemi istedi, maalesef bilmeyerek onay verdim. Yaklaşık 41 bin TL’ye yakın dolandırıldım. Bankaya gittim, durumu anlattım, evrak verdiler ve ben de savcılığa verdim. Gelen mesajları okudum, gerçekten bankadan mesaj gelince güvendim. Bir mesajla hayatım karardı. Banka ne yapacak bilmiyorum. Emekli maaşımla bu borcu ödeme şansım yok. Numaramı iptal ettim. Arayan numaralardan korkuyorum. Kimseye cevap veresim gelmiyor. Bu dolandırıcının yakalanması lazım. Dışarıdan bir kişi banka adına mesaj yollayamaz. Emekli maaşı ile geçiniyorum. Çok zor bir durumda bıraktılar" diyerek yaşadığı zorlu süreci aktardı.

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