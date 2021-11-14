2021-11-14 21:28:53 Elma suyunun duyunca şaşıracağınız 12 faydası!
Antioksidan bir meyve olan elmanın vücuda yaptığı etkileri duyanları şaşırtıyor.
Antioksidan bir meyve olan elmanın vücuda yaptığı etkileri duyanları şaşırtıyor.
Bağışıklık sistemlerini güçlendiren, hormonları düzene sokan elma suyu aynı zamanda cilt problemlerini de çözüyor. İşte elma suyunun duyunca şaşıracağınız 12 faydası…
1) İdrar Yollarını Temizler Elma suyu diüretik etkiye sahiptir. Bu nedenle idrar yollarında oluşan bakterileri temizleme konusunda akıllara gelir. İdrar yolu enfeksiyonu durumunda elma suyu içmeniz önerilir. Bu şekilde enfeksiyonun daha hızlı şekilde temizlenmesi gerçekleşir.
2) Zayıflamaya Yardım Eder Elma suyunda lif bulunur. Bu lifler sayesinde yağ yakımı başlar. Eğer zayıflamak istiyorsanız elma suyunu diyet yaparken tüketebilirsiniz. Elma suyu içerek metabolizma hızı yükselir ve besinlerin sindirimi daha hızlı yapılmaktadır.
3) Diş Çürüklerini Önler Elma suyu antioksidandır. Ağız sağlığını koruma konusunda oldukça etkilidir. Dişlerin çürümesini önleyen elma suyu, ağız içi bakterileri temizler ve koku oluşumunu önler.
4) Bağırsakları Çalıştırır Bağırsakların daha hızlı çalışması için elma suyu içmeniz önerilir. Çünkü elma suyu bağırsakların çalışmasına yardım ederek sindirim sistemine destek olur. Eğer kabızlık ve ödem gibi sorunları doğal yolla iyileştirmek isterseniz; elma suyunu düzenli şekilde içebilirsiniz.
5) Mide Yanmasına Engel Olur Mide yanmasını önlemenin yollarından biri elma suyu içmektir. Elma suyu mide enzimlerini harekete geçirir ve dengeler. Elma suyu içerek mide problemlerini bitkisel şekilde iyileştirmiş olursunuz. Ayrıca karın ağrısı ve mide krampları gibi durumları da önleyecektir.
6) Saçları Besler C ve E vitamini içeren elma suyu, saçların ihtiyaç duyduğu vitamini karşılar. Saçlarınıza canlılık, renk ve ışıltı katmak isterseniz elma suyunu düzenli şekilde içebilirsiniz. Dilerseniz 1 fincan doğal elma suyunu saç maskesine de ekleyebilirsiniz.
7) Cildin Genç Görünmesini Sağlar Elma suyu antioksidan maddeleri ve vitaminleri içerir. Özellikle de kolajen üretimini desteklediği için çok sevilir. Yaşlılık izlerini kamufle eden elma suyu, ölü derinin atılmasını ve yeni hücrelerin üretmesine yardım eder.
8) Kansere Karşı Koruyucudur Serbest radikallerle savaşan elma suyu, düzenli şekilde içildiğinde kanseri önleyecektir. Her sabah 1 çay bardağı taze elma suyu tüketimi sayesinde vücut direnciniz korunacak ve kanserli hücrelere karşı vücudunuz kapalı olacaktır.
9) Sivilceleri İyileştirir Pek çok kişinin yaşadığı sivilce problemi elma suyu sayesinde maziye karışacak. Elma suyunu taze şekilde sıkıp cildinize tonik olarak uygulayabilirsiniz. Bu sayede sivilcelerin kuruyup iyileşmesine yardım etmiş olursunuz. Elma suyu tüketenlerin cildinde sivilce oluşumu daha az olmaktadır. Ölçülü tüketmeyi unutmayınız.
10) Tırnakları Güçlendirir Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa ve beyaz izler oluşuyorsa elma suyu tüketmek için geç kalmamalısınız. Elma suyu, tırnakların beslenmesine ve güçlenmesine destek olan faydalı içeceklerden biridir. Düzenli tüketimde tırnakların sağlığı korunur.
11) Karaciğeri Temizler Karaciğer hastalıklarından ve yağlanmasından uzak kalmak adına; her sabah ölçülü şekilde taze elma suyu tüketmelisiniz. Özellikle de yeşil elma suyu içerseniz karaciğerin yağlanmasını ve tembelleşmesini önlemiş olursunuz.
12) Vücuda Enerji Verir Elma suyu C vitamini içeren bir içecektir. C vitamini sayesinde vücuda enerji verecektir. Spor öncesinde ya da hareketli bir güne hazırlanırken elma suyu tüketebilirsiniz. Gün içinde yakacağınız enerjinin bir kısmını elma suyu karşılayacaktır. Böylece yorgunluğu daha az hissedeceksiniz.
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