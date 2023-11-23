Elektrikli araç pazarında yerini sağlama aldı! Başarılı performansını sürdürüyor!

Açıklamada yer alan detaylara göre, AB29’da ekim ayına ilişkin ön sonuçlar, tescillerde geçen yıla göre yüzde 14’lük bir artış, ay bazında pazar payı yaklaşık yüzde 19,1 (Eylül 2023’e kıyasla +0,2 puan) ve yılın ilk 10 ayı için yüzde 18,8 seviyelerini gösteriyor. 5 önemli Avrupa ülkesinde ekim satışları, geçen yıla göre daha yüksek: Fransa’da yüzde +21,3, Almanya’da yüzde 28,9, İtalya’da yüzde +18,2, İspanya’da yüzde +6,4 ve İngiltere’de yüzde artı 6 oldu. Fransa, İtalya ve Portekiz toplam pazarında lider olunurken, elektrikli pazarda Fransa, Portekiz ve İspanya’da öncülük sağlandı. Vauxhall, İngiltere’nin 1 numaralı e-ticari araç markası ve Vauxhall Corsa, Mokka ve Vivaro Electric versiyonları, ilgili batarya elektrikli araç segmentlerinde zirvede yer alıyor. Stellantis, Almanya’da da başarılı bir ekim ayı geçirdi, ticari araç satışları neredeyse iki katına çıktı ve yüzde 25,7’lik rekor pazar payına katkıda bulundu.