Gündem
9
Yeniakit Publisher
"Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

"Ejderha" Türkiye'ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin'den milyar dolarlık iş birliği

Çin İhracat-İthalat Bankası (Eximbank) Başkan Yardımcısı Wang Kang, Türkiye'nin Çin için Batı Asya'daki en büyük 5 yatırım destinasyonundan biri olduğunu belirterek dev bir yatırım müjdesi verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda, dijital ekonomi, yenilenebilir enerji ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda yeni iş birliği anlaşmaları imzalandı. DEİK ve TÜSİAD’ın da yer aldığı zirvede, "Kuşak ve Yol" projesi ile "Orta Koridor"un uyumlaştırılması için tarihi bir yol haritası çizildi.

#1
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

Türkiye-Çin İş Konferansı'nın üçüncüsü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) tarafından düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, DEİK Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, CCPIT Başkanı Ren Hongbin ve çalışma gruplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, etkinliği 3 kurumla birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, süreci ilk olarak Temmuz 2023'te başlattıklarını söyledi. DEİK'in 41 yıldır 153 ülkede faaliyet gösterdiğini ve ticari diplomasiyle çalıştıklarını ifade eden Olpak, Türkiye-Çin İş Konseyi'nin 1992'den bu yana devam ettiğini ve CCPIT ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

#2
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren de konferans serisini, iki ülke arasındaki uzun soluklu ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan çok kıymetli bir platform olarak değerlendirdiklerini söyledi. Küresel ekonominin, ticaret ve yatırım kararlarının giderek daha fazla jeopolitik gelişmeler, tedarik zinciri güvenliği ve teknoloji ekseninde şekillendiği kritik bir dönemden geçtiğini belirten Diren, "Bu çerçevede, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, rekabetçiliği ve değer zincirlerinin dayanıklılığını güçlendiren çok boyutlu iş birliği modellerinin geliştirilmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin de Türkiye ile Çin arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkisini geliştirmek üzere fikir alışverişinde bulunmak için etkinliğin önem arz ettiğini ifade etti. Xuebin, günümüzde tek taraflı ticari korumacılığın devam ettiğine işaret ederek, "Tarife savaşları, ticaret savaşları ciddi manada dünya ekonomi düzenini bozmaktadır. Fakat küreselleşme bu çağın trendidir. Ülkeler kapalı ve yalnız duruma geri dönemezler." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

Çin İhracat-İthalat Bankası Başkan Yardımcısı Wang Kang da Türkiye'nin Çin'in Batı Asya'daki dördüncü büyük ticaret ortağı, ihracat pazarı açısından da üçüncü olduğunu belirterek, Çin'in ise Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı iken ithalat açısından birinci büyük kaynağı olduğunu söyledi.

#5
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

Kang, Türkiye'nin Çin'in Batı Asya'daki ilk 5 en büyük yatırım destinasyonu arasında bulunduğuna işaret ederek, "Yurt dışına yatırım ve kalkınmayı desteklemek rolü olan bir banka olarak biz Türkiye ile işbirliğine büyük önem vermekteyiz." dedi. Türkiye'de önemli alanlara odaklanacaklarını kaydeden Kang, "Yeni teknoloji, reform ve dönüşüm hızlıca ilerlemektedir. Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili önemli sektörel gelişmelerle birlikte Türkiye'ye ticaret yatırımını artıracağız. Altyapı, bağlantılık, enerji alanındaki desteklerimiz artacak. Aynı zamanda yeni itici gücü geliştireceğiz. Dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, yapay zeka, biyolojik tıp gibi gelişen alanlarda da sizin dönüşünüzü destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

#6
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin, 1996 yılında Çin'den ilk iş heyetinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok iyi karşılandıklarını belirtti.

#7
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

CCPIT'nin Çin iş dünyası adına Türkiye'yi önemsediğine dikkati çeken Hongbin, "İnovasyon ve teknoloji odaklı karşılıklı yatırımlar için ticareti güçlendirebiliriz. Türk ürünleri Çin'de çok seviliyor. Bazı Türk ürünleri Çin'deki e-ticaret platformlarında popüler hale geldi. Daha fazla Türk ürünleriyle Çinli vatandaşlarımızı buluşturmalıyız. Örneğin kuruyemiş, zeytinyağı ve fındık ile ticari dengesizliği ortadan kaldırabiliriz." diye konuştu.

#8
Foto - "Ejderha" Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın da tanıtıldığı konferansta, "DEİK ile CCPIT", "TÜSİAD ile CCPIT" ve China International Expo Center (CIEC) ve ATA Holding arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

