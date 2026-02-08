“Ejderha” Türkiye’ye geliyor! Yeni teknoloji ve yapay zekâ için Çin’den milyar dolarlık iş birliği

Çin İhracat-İthalat Bankası (Eximbank) Başkan Yardımcısı Wang Kang, Türkiye'nin Çin için Batı Asya'daki en büyük 5 yatırım destinasyonundan biri olduğunu belirterek dev bir yatırım müjdesi verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı'nda, dijital ekonomi, yenilenebilir enerji ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda yeni iş birliği anlaşmaları imzalandı. DEİK ve TÜSİAD’ın da yer aldığı zirvede, "Kuşak ve Yol" projesi ile "Orta Koridor"un uyumlaştırılması için tarihi bir yol haritası çizildi.